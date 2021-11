El británico Ed Sheeran, con cuatro galardones, el colombiano Sebastián Yatra y el puertorriqueño Rauw Alejandro, con dos premios cada uno, han sido los grandes protagonistas en la gala de LOS40 Music Awards 2021 celebrada en Palma, una cita musical que ha contado con numerosas actuaciones de artistas nacionales e internacionales ante un público entregado.

Sheeran, que ha ofrecido una de las actuaciones más esperadas del especulo en el Velódromo Islas Baleares, ha recibido los galardones a mejor artista internacional del año, mejor artista en directo, el premio a canción del año por “Bad Habits” y a mejor videoclip, éste último galardón entregado por el “youtuber” Ibai Llanos y la aclamada Rosalía.

La artista catalana, una de las invitadas especiales de la gala, también ha entregado el galardón de mejor artista en la categoría latina a su pareja, el aplaudido Rauw Alejandro, que también ha recogido el premio a mejor canción por “Todo de tí”.

El colombiano Sebastián Yatra, que como Ed Sheeran partía como uno de los favoritos con cuatro nominaciones, ha sido elegido artista del año en la categoría internacional latina, y su trabajo “Pareja del Año”, junto a Myke Towers, ha recibido el reconocimiento a mejor videoclip.

Además, la argentina Nicki Nicole ha sido reconocida como artista revelación en la categoría internacional latina.

Una ausente Olivia Rodrigo, que optaba a tres galardones, se ha llevado el premio al mejor álbum en la categoría internacional, mientras que la británica Griff ha sido designada mejor artista revelación y Topic se ha hecho con el premio a mejor artista dance.

En la categoría de artistas españoles, C. Tangana, que tampoco ha podido acudir a la cita de la emisora musical, se ha hecho con el galardón a mejor artista de 2021. Álvaro Luna ha sido elegido artista revelación, Aitana ha recogido el premio a mejor artista en directo y la canción “La niña de la escuela”, de Lola Índigo, ha obtenido el premio a mejor videoclip.

Entre aplausos, Dani Martín ha recogido el premio a mejor canción del año en España, un reconocimiento que ha asegurado que no se esperaba: “El año pasado me dieron un Golden Music Award y creía que con eso ya era suficiente. Me siento muy afortunado, gracias de corazón”.

El malagueño Pablo Alborán, que ha recibido el galardón a mejor álbum del año por “Vértigo”, ha dedicado el premio a los sanitarios por su trabajo en la lucha contra la covid-19 y ha reconocido las dificultades para sacar este disco en plena pandemia.

Junto a un oso de peluche de grandes dimensiones, el español Marc Seguí, elegido artista revelación del año, ha ofrecido una versión “a capella” de “Tiroteo”, una de sus canciones más conocidas y que ha contado con el calor del público.

Los oyentes de la emisora han elegido a la malagueña Ana Mena como su artista favorita de la lista del 40 al 1, programa que presenta en LOS40 Tony Aguilar, uno de los maestros de ceremonia junto a Dani Moreno y Cristina Boscá.

Dani Martín, Aitana, Lola Índigo, Ana Mena, Rocco Hunt, Griff, Beret, Álvaro Soler y Álvaro de Luna han sido algunos de los artistas que han actuado en directo ante un público que agotó las entradas tan solo dos horas después de su puesta a la venta.

También ha habido una mención especial para el tenista mallorquín Rafa Nadal, que ha recibido el Golden Music Award de la mano de Rosalía, quien ha destacado su trayectoria deportiva y las acciones solidarias que ha impulsado en los últimos años, como la recogida de fondos durante la pandemia y su trabajo voluntario durante las inundaciones en Sant Llorenç des Cardassar en octubre de 2018.

La banda Hombres G, cuya actuación ha abierto la gala de este año, también ha recibido el premio Golden Music Award que otorga la emisora por su trayectoria profesional.

El Palacio de Congresos de Palma ha sido el escenario elegido para la alfombra roja previa a la gala, por donde han paseado unos 80 artistas y numerosos invitados del ámbito de la cultura, el deporte, la moda y la sociedad, con la pareja formada por Rosalía y Rauw Alejandro como los principales protagonistas.

Entre los invitados a esta cita musical también se encontraban Vanesa Martín, Dvicio, Blas Cantó, Fabbio, Nyno Vargas y los exparticipantes de Operación Triunfo Natalia Lacunza, Alfred García, Miki Núñez y Agoney. Todos han coincidido en que esta gala iba a ser como un reencuentro tras la pandemia.

Tampoco se han perdido la fiesta Sofía Ellar, Sweet California, Marlon, Belén Aguilera, Nil Moliner, Marta Soto, Pole, Bombai, Marlena, el rapero mallorquín Xavibo y Dollar, la influente María Pombo y el empresario Pablo Castellano, el extenista Carlos Moyá junto a la actriz y cantante Carolina Cerezuela, los medallistas olímpicos Ray Zapata y Lydia Valentín, y el “youtuber” isleño Miquel Montoro.