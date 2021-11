Hace nueve años, se celebró la primera edición del Zaragoza Improvisa en un momento en el que prácticamente había que reivindicar la impro como una disciplina teatral a la altura de cualquiera. Esta semana, convertida ya la capital aragonesa en una referencia nacional del género, celebra la novena edición de este encuentro que sigue creciendo y que va mucho más allá de la representación de espectáculos. Así lo han anunciado esta mañana buena parte del equipo de dirección, Encarni Corrales, JJ Sánchez, Alberto Salvador y Laura Tejero, en el Teatro Principal, acompañados del gerente del Patronato de las Artes Escénicas y de la Imagen de Zaragoza, José María Turmo.

El Teatro del Mercado volverá a ser la sede principal del encuentro con representaciones desde el miércoles hasta el domingo. Así, Jodo El musical se verá el miércoles; Asesinato en el club, de ImproBarcelona, el jueves; Todos quieren ser the monguers, de Al Tran Tran (Madrid), el viernes; partido entre España y Zaragoza, el sábado y Pueblo, de Teatro Indigesto, el domingo. No obstante, el encuentro, en el que participarán 41 profesionales de la improvisación de toda España y Argentina (a los que hay que sumar todos los miembros de la organización) “va mucho más allá” y, de hecho, Encarni Corrales, ha querido destacar “la parte de investigación que es el nexo que nos permite mantener viva la impro y la llama de que Zaragoza es una referencia a nivel nacional”.

La sala Luis Galve acoge este martes y miércoles un encuentro de improvisaciones con escolares mientras que el Paraninfo será la sede del encuentro teórico en el que José Padilla introducirá a la improvisación en la ciencia ficción. Además, el Zaragoza Improvisa de este año también cuenta con tres talleres, coordinados por Laura Tejero: “Habrá uno de impro musical impartido por los madrileños Daniel Sota y Ángel Cantizani; otro de titulado Tu cuerpo en reacción con Ana Puerta (La Tetera Granada) y otro con Sam Gutiérrez (ImproBarcelona), Instinto vs pensamiento”. Los tres se impartirán en el Centro Cívico La Almozara el sábado y el domingo y todavía hay plazas disponibles.

“Esto no es un festival al uso, es un encuentro porque los improvisadores no solo hacen su espectáculo y se van sino que se quedan en los laboratorios y ayudan a mostrar y crear”, ha explicado Alberto Salvador. “La impro está creciendo y se nutre de todo lo que viene, tenemos una cantera muy buena en Zaragoza y somos unos profesionales de la improvisación como disciplina y género pero también la ciudad cuenta con un público que consume y al que le gusta un género fresco, gamberro, divertido y ameno”, ha señalado Encarni Corrales, que ha animado al público a participar: “Nadie sufre ni lo pasa mal, no sacamos a nadie, solo que el formato improvisación necesita de la participación del público sugiriendo temas”.