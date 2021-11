Hoy no dedicamos atención a los libros de poesía, quizás por haber perdido la costumbre de leer poemas, quizás por publicarse con cuentagotas, quizás por ignorar lo importantes que son para entender nuestro mundo. Por eso me ha parecido oportuno hacernos eco del último libro de Fernando Vallejo Agreda, publicado en su colección Kiron y dedicado a este complejo momento de la pandemia en la que hemos vivido tantas secuencias inesperadas: la pérdida de libertad, la limitación del espacio vital, el temor a la enfermedad, la inseguridad del mañana, la acechanza de la muerte. Recordándolo aceptaremos, que vivir doce horas leyendo doce poemas del libro, es un modo en encontrarnos con nosotros. A ello contribuyen los versos, cortos y elegantes, de este poemario que no está exento de un aíre atormentado en el que cada letra nos lleva a recrear la dureza del vivir.

De ello habla esta décima publicación de un zaragozano que es poeta, con publicaciones en editoriales nacionales, y que ejerce diariamente como sacerdote, con admiración de sus feligreses. Combinación complicada que construye versos que hablan de la esperanza, de la seguridad que aporta la vivencia espiritual, de la tensión, del vacío o de la rendición ante tantas cosas que se nos escapan. Fernando Vallejo, con esa elegancia personal y vital, nos ofrece un buen texto para reflexionar sobre la soledad o la incomprensión, pero sabiendo que hay lugar para la esperanza porque “las más bellas historias nunca se acaban de escribir”. El prologuista Llavori de Micheo lo define como un libro de amor y con su lectura descubrirán la belleza de la palabra como búsqueda de la paz, después de pasar por todos los estadios del amor. Cuando acaben su poema número 12 comprenderán que es un poemario pequeño de forma, pero inmenso de contenido. Y su calidad les animará a buscar otros poemas y otros poetas, con los que el atardecer seguirá llenándose de esperanza en ese ser humano, al que Vallejo acompaña, ayuda y sirve como capellán y poeta.

'LAS HORAS DURANTE LA PANDEMIA'

Fernando Vallejo Ágreda

Editorial Kirón