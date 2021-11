En su último libro (El joyero de la reina), Nieves Herrero vuelve a zambullirse en la historia reciente para, en esta ocasión, rescatar la vida de la última reina española antes de la Segunda República: Victoria Eugenia de Battenberg, una mujer «adelantada a su tiempo e injustamente olvidada». La conocida periodista madrileña apuesta de nuevo por una fórmula que la ha dado grandes alegrías en su faceta como escritora: redescubrir «mujeres interesantes que han tenido un papel relevante a lo largo de la historia y que fueron criticadas en su momento por lo avanzadas que eran». Ya lo hizo en Lo que escondían sus ojos, cuya adaptación a serie de televisión batió récords de audiencia, en Carmen (sobre la hija de Franco) o en Esos días azules (sobre Pilar de Valderrama, la musa de Machado). Ahora, Herrero revisita un personaje que le «fascinó» desde el principio.

«Siempre me había llamado la atención la vida de Alfonso XIII y un día descubrí una foto de Victoria Eugenia llena de collares. Empecé a investigar y a hablar con los descendientes de sus joyeros y ellos me aportaron datos que veía que eran nuevos y desconocidos», explica Herrero. Así comenzó un trabajo de investigación que también le llevó a charlar muchas horas por teléfono con Alessandro Lecquio (nieto de Victoria Eugenia), quien le desveló esa faceta «más humana». Porque, como en sus novelas anteriores, Herrero vuelve a crear su trabajo literario desde su profesión original: «Yo concibo la literatura desde el periodismo, tengo que hacer una investigación previa y al final lo enfoco mucho como un trabajo periodístico. Por eso he procurado ser muy fiel a la historia y me he permitido pocas licencias».

Ese proceso le ha permitido redescubrir una mujer «adelantada a su tiempo y que trajo muchos cambios» a España. «Ella llegó fumando y bebiendo, por lo que fue muy criticada, e introdujo el color en una corte enlutada», indica Herrero, que destaca que aunque la reina no pudo, «muchas mujeres dieron a luz con anestesia posteriormente gracias a ella».

La periodista recuerda en el libro que fue Victoria Eugenia quien creó el grupo de las damas de la Cruz Roja («origen de las enfermeras») y quien «trabajó en la sombra para que regresara la monarquía a España una vez fallecido Alfonso XIII». «Nos hemos olvidado de que ella estuvo detrás de todo eso. Por eso creo que aunque se han escrito libros sobre ella, sigue siendo la gran desconocida y también la injustamente olvidada», considera.

En su nueva novela, en la que conecta ese pasado con el presente a través de la figura de la reina Letizia, la periodista también recuerda el atentado que sufrieron Victoria Eugenia y Alfonso XIII el día de su boda, un suceso que «le marcó para siempre»: «Su dama inglesa le dijo que las joyas le habían protegido y ella comenzó a concebirlas como un talismán».

La historia más reciente

La periodista madrileña ha vuelto la mirada a la historia y, de nuevo, a la más reciente. «No me vería escribiendo sobre personajes de hace muchos años porque no tienen descendientes y ahí hay que inventar mucho. Me gusta más que haya un carril que pueda seguir y que mi invención sea la menor posible. En todas las novelas tengo a alguien que me sirve de garganta profunda para poner color y sentimiento, porque si no los libros de historia son muy fríos», explica Herrero, quien descarta por el momento el salto a la ficción: «Me encanta pero no me atrevería nunca, hace falta mucha imaginación. A mí me gusta partir siempre de algo real e ir con el periodismo por delante».

Respecto a la época dorada que está viviendo la novela histórica, Herrero considera que el tiempo ha dejado a muchos personajes interesantes «en el olvido»: «Hay muchas páginas de la historia que han quedado ocultas».

Su trabajo las está dando a conocer al gran público. Un claro ejemplo de ello es la serie que se realizó a partir de Lo que escondían sus ojos y que contaba el romance secreto entre Ramón Serrano Suñer y Sonsoles de Icaza. Por cierto, en El joyero de la reina también hay infidelidades. «No hay nada cerrado pero varios productores ya me han llamado para pedirme el libro», concluye.