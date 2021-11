El Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado este lunes la propuesta «más original» de todas las que ha impulsado con motivo de la conmemoración del 275 aniversario del nacimiento de Goya. Se trata de Engoyados, un espectáculo en clave de humor creado para la ocasión por Los tres tonticos, el grupo formado hace unos años por el humorista Diego Peña, el actor Rafa Blanca y el ilustrador José Antonio Bernal. A través de sketches, monólogos y números musicales, los tres artistas aragoneses darán a conocer la figura de Goya en un espectáculo «muy divertido y muy surrealista» para toda la familia.

Este show gratuito se representará en tres funciones: el 28 de noviembre en el Centro Cívico Almozara, el 10 de diciembre en el de Salvador Allende y el 11 de diciembre en el de Casablanca. Todas las sesiones comenzarán a las 19.00 y para conseguir las invitaciones habrá que acudir a los propios centros cívicos en la semana previa a la función (para la del próximo domingo ya están disponibles).

«Queríamos hacer una obra diferente y accesible para todo el mundo en clave de humor y creo que lo hemos conseguido», ha explicado la vicealcaldesa Sara Fernández en la presentación de Engoyados en el ayuntamiento, a la que también han asistido Diego Peña y José Antonio Bernal.

«Ha sido un reto complicado pero muy bonito. Los tres somos de Zaragoza y nos hacía una ilusión especial hacer comedia sobre un personaje del que no se suele hacer», ha comentado el actor y humorista Diego Peña. Así, en Engoyados, los tres artistas recurren al humor surrealista para redescubrir desde otro prisma la figura del genio de Fuendetodos. «Es un espectáculo muy divertido para disfrutar toda la familia en el que apostamos por la sorpresa para, a partir de ahí, provocar la risa», ha añadido Peña.

Este es el tercer show que Los tres tonticos impulsan juntos. «Nos conocimos cuando trabajamos de guionistas para el programa En el Fondo Norte de Aragón TV y congeniamos tan bien desde el principio que pronto nos planteamos montar algo juntos», ha recordado Bernal. La iniciativa ha permitido al ilustrador aragonés salir de su hábitat habitual: el escritorio. «Ya les dije que si no valía para el escenario me lo avisaran. Ya llevamos tres espectáculos y no me lo quieren decir, pero algún día lo harán», ha bromeado Bernal.