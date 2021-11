La vocalista de The Corrs, Sharon Corr, regresa a España este enero para presentar su último disco en solitario The Fool & The Scorpion. Esta gira por siete ciudades incluye la capital aragonesa, donde actuará el próximo 28 de enero en el Rock & Blues Café de Zaragoza.

Con más de 23 años de emblemática carrera, la banda irlandesa The Corrs ha formado parte de la banda sonora de la mayoría de nuestras vidas. Integrada por cuatro hermanos, Sharon, Andrea, Caroline y Jim Corr, llegaron a llenar estadios de todo el mundo y a vender más de 45 millones de álbumes con su combinación única de música celta, pop y rock, creando auténticos hits universales como Runaway, So Young, Radio o Breathless.

Cuando The Corrs se tomó un tiempo para centrarse en sus familias, Sharon, la mayor de las tres hermanas, comenzó su viaje en solitario y en 2010 lanzó su primer álbum, escrito por ella misma, Dream Of You, una colección de gemas melódicas honestamente elaboradas.

En 2013 lanzó su segundo trabajo, titulado The Same Sun, un giro total en comparación con su debut, basado en un sonido sencillo y orgánico, donde se sugerían influencias desde finales de los 60 y principios de los 70, hasta la actualidad. Sus letras conmovedoras, algunas de ellas inspiradas en experiencias que cambiaron su vida, como su viaje a Tanzania con OXFAM Irlanda, permitieron a Sharon cantar desde el corazón y mostrar esa cercanía que tanto le caracteriza. Una humildad que se ha convertido en sello de identidad en su carrera, donde fluyen las preciosas melodías de siempre, pero alejadas de la producción excesiva y dejando ver lo más íntimo, lo más puro. Porque "la música es lo que me mueve" dice Sharon, "es simplemente quién soy y lo qué hago".

Entre 2011 y 2015, Sharon estuvo de gira recorriendo Europa, Estados Unidos y Australia. Mientras, también tuvo tiempo de ser coach durante dos temporadas (2012 y 2013), en el exitoso programa de talentos The Voice donde compartió con los alumnos sus conocimientos musicales y experiencia con la industria.

Tras retomar el grupo con sus hermanos en 2015 y publicar dos nuevos álbumes White Light y Jupiter Calling, Sharon regresa de nuevo en solitario para presentar su último disco. Un trabajo que fue lanzado el pasado mes de septiembre y que ahora presenta en España con una gira que recorrerá siete ciudades, entre ellas el 28 de enero a las 21.00 horas en Rock & Blues Café en Zaragoza,

Las entradas están disponibles de forma anticipada por un precio de 20 euros más gastos (taquilla 25 euros + gastos) en la plataforma wegow.com, la promotora www.sweetcarolinezgz.com y en la web de la sala rockandbluescafe.com.