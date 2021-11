Margarita Barbáchano acaba de publicar su primera novela policíaca. Al menos de forma consciente. Porque la periodista y escritora zaragozana, asegura que sus anteriores novelas también tenían algo de thriller: «Mis editores me han dicho bastantes veces que lo que yo hacía era novela negra y que aunque no lo buscara tenían ese toque de género mezclado, eso sí, con romanticismo». El naufragio de tus ojos, que se presenta este lunes a las 20.00 horas en el Teatro Principal, tiene todos los ingredientes policíacos y, de hecho, arranca ya con una muerte: la de una artista que aparece sin vida en su taller.

«Todo apunta a que ha sido un fallecimiento natural por un ataque al corazón y así se cierra el caso. El único que se rebela ante los hechos es su hijo Alejandro, que intuye que alguien ha podido asesinarla, aunque desconoce los motivos», explica Barbáchano. Escritas desde un prisma muy cinematográfico, las primeras páginas de El naufragio de tus ojos son casi una concatenación de secuencias. «En el fondo he escrito una película que me hubiera gustado ver. Creo que es algo recurrente en mis relatos y novelas, porque me encanta el cine y me lo imagino todo desde ese punto de vista», apunta.

La zaragozana comenzó su nuevo libro justo al final del confinamiento, un tiempo de encierro en el que también escribió pero del que decidió escapar. «No me gustaba lo que estaba plasmando en el papel y no me sentía bien con ello, así que decidí probar y lanzarme al thriller», explica Barbáchano, que reconoce que no es especialmente aficionada a este género. De hecho, asegura que se ha sentido un poco «intrusa». «Leo de todo, pero no es que me apasione la novela policíaca; yo quería escribir una a mi manera».

Quizá por ello El naufragio de tus ojos no es un thriller al uso (como ya deja entrever su título). «Es una novela negra pero mezclada con romanticismo y toda la relación que hay entre los personajes y la familia», comenta la escritora. Así, en el libro publicado por Mira Editores, la condición humana aparece con todas sus contradicciones, sus grandezas y miserias. El amor, el desamor, los celos profesionales, los complejos, el olfato de una inteligente detective jubilada, la traición, la cobardía y la veneración de un hijo por su madre, son las piezas que van encajando en esta historia urbana que se desarrolla entre Zaragoza y Madrid, en 2019 y 2020.

El pasado periodístico de la autora se cuela de forma irremediable en todas sus novelas, y también lo hace en esta última: «Aunque sea ficción me gusta ser exhaustiva y contar todo tal y como es en realidad». Para ello ha realizado un intenso trabajo de documentación recurriendo a fuentes policiales y «a una vieja amiga que fue detective privado».

El cura de Calamocha

Ese poso periodístico le acompaña desde su primera novela (La dama rosa), que se publicó en 1999 basándose en la exclusiva que ella misma consiguió unos años antes sobre la trepidante fuga de una diputada socialista con el cura de Calamocha. «Yo empecé a escribir ese libro como un reportaje periodístico y creo que en mi literatura hay mucho de mi profesión», indica.

Quizá por eso, sus novelas son difíciles de clasificar y han sido englobadas en diferentes géneros. «A El gran hotel del salto la calificaron de muchas formas: novela de paisajes, histórica...», comenta Barbáchano, que actualmente es columnista de este diario.

La zaragozana dio el salto a la literatura con La dama rosa y desde entonces ha publicado doce títulos, entre poesía, novela y relatos. Este último género es el que más ha cultivado, con obras como Ver, oír y no callar, La montaña sagrada o Las imperfectas.

«Aún no sé seguro qué vendrá después, quizá otra novela, pero lo que está claro es que voy a seguir escribiendo», concluye Barbáchano, que este lunes presenta el libro junto al periodista y escritor Antón Castro y el editor Joaquín Casanova. El acto contará con la interpretación musical de los alumnos de la Orquesta de Cámara de la Escuela Municipal de Música.