Cuando la actriz aragonesa Silvia de Pé leyó hace cinco años la novela La Carne, de Rosa Montero, se quedó fascinada. El personaje ficticio de Josefina Aznárez, una de esas mujeres "valientes, silenciadas y olvidadas", le agarró tan fuerte que ya no pudo soltarlo. Tanto se enamoró de él que el día siguiente encontró el mail de Rosa Montero por internet y le escribió para preguntarle si le cedería el personaje. La escritora le dijo que sí y poco a poco se fue construyendo El caballero incierto, que se estrenó el pasado enero en Madrid y que ahora llega al Teatro del Mercado de Zaragoza (del jueves 9 de diciembre al domingo 12) tras visitar varias ciudades.

"Cuando leí la novela pensé que era un personaje auténtico y me pareció un ejemplo increíble de lo que han tenido que hacer las mujeres a lo largo de la historia, incluso hacerse pasar por hombres, para ser quienes realmente son. Luego descubrí que Rosa se lo había inventado, pero me dio igual porque ya me había enamorado de Josefina Aznárez", ha explicado este viernes la actriz zaragozana en la presentación celebrada en el Teatro Principal.

Este emocionante thriller, que obtuvo cinco candidaturas a los premios Max, emana talento aragonés por los cuatro costados. Porque además de Silvia de Pé, que protagoniza con solvencia este monólogo, hay otros nombres de la tierra: Alberto Castrillo-Ferrer codirige la obra junto a José Recuenco, David Angulo se ha encargado de la composición musical y Arantxa Ezquerro del vestuario. "Hay mucha sangre maña en el espectáculo y eso me enorgullece aún más", ha apuntado De Pé.

En El caballero incierto, la actriz zaragozana da vida a Josefina Aznárez, una escritora que se desdobla en un personaje masculino para conseguir así, el respeto y la admiración que le niegan por su condición de mujer. "La magnifica adaptación ha corrido a cargo de Laila Ripoll para construir un personaje que bien podría ser el de Hildegarda de Bingen, María Lejárraga, Alfonsina Storni, Virginia Wolf o Emilia Pardo Bazán", ha añadido De Pé.

A pesar de tratarse de un monólogo, el espectáculo ha sido concebido desde un principio como una producción de gran formato. Si ahora llega al Mercado es simplemente porque el Principal acoge estos días el musical El tiempo entre costuras. De hecho, El caballero incierto se estrenó en el Teatro Español de Madrid, que ha coproducido la obra. "Han tenido que adaptar la escenografía y se lo agradecemos porque queríamos disfrutar de esta joya", ha indicado el gerente del Patronato de Artes Escénicas y de la Imagen de Zaragoza, José María Turmo.

El codirector de la obra, José Recuenco, que también ha acudido a la presentación, ha destacado que con este thriller "el público se queda enganchado hasta el final".