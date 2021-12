Joan Manuel Serrat ha publicado hoy los primeros conciertos confirmados en España de su gira de despedida, El vicio de cantar 1965-2022, que en Zaragoza será el 12 de octubre, Día del Pilar, en el pabellón Príncipe Felipe.

La gira comenzará el 27 de abril de 2022 en Nueva York, recorrerá América Latina y España y concluirá el 23 de diciembre en Barcelona. Las fechas anunciadas son: Murcia (8 junio, Plaza de Toros), Bilbao (11 junio, Palacio Euskalduna), Valencia (Plaza de Toros, 30 junio), Alicante (3 agosto, Plaza de Toros), Pamplona (17 septiembre, Navarra Arena) y Granada (23 septiembre, Plaza de Toros). Continúa con San Sebastián (8 octubre, Auditorio Kursaal), Zaragoza (12 octubre, Pabellón Príncipe Felipe), Madrid (13 diciembre, WiZink Center) y como cierre final, Barcelona (Palau Sant Jordi, 23 diciembre).

Las entradas se pondrán a la venta este jueves, 9 de diciembre, a las 10.00 en la web del cantante y en El Corte Inglés (web y tiendas físicas).

Serrat, cantautor, poeta y compositor, anunció recientemente en una entrevista con El País esta gira de despedida. El objetivo es "despedirse personalmente del público con el que ha compartido vida y canciones durante más de medio siglo". "He decidido despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga", explicó el cantante, de 77 años, autor de canciones míticas como Mediterráneo, Penélope o El titiritero.