El violinista libanés de origen sirio y afincado entre Madrid y Zaragoza, Ara Malikian, presenta este jueves su último trabajo Ara en el Carnegie Hall de Nueva York, al tiempo que sonará en todas las plataformas digitales. La presentación mundial de su último trabajo marca el inicio, a su vez, de la nueva gira The Ara Malikian World Tour, que le llevará al Teatro Real de Madrid el 28 de diciembre y continuará por Miami, Atenas, Londres, Amsterdam, Shangai, Budapest, Estambul, Praga, Kiev, Moscú, San Petersburgo, entre otras ciudades.

Su última gira, marcada por la pandemia, no le ha permitido llevar la música a todos los escenarios que hubiese querido y con Ara confía en volver a recorrer el mundo, informaron desde la organización.

Malikian llegó a Madrid hace 20 años y comenzó su andadura española en la Orquesta Sinfónica madrileña. Recuerda aquella época como algo maravilloso, salvo por una cosa: la banda siempre estaba metida en un foso. Después de varios años de experiencia se prometió no volver a tocar en esas condiciones y aseguró que «mientras esté vivo prefiero estar sobre el escenario». Desde entonces no ha dejado de compartir su música mirando a un público siempre entregado.

Cuando toca, se deja llevar, a pesar de lo que la gente pueda pensar. «Me critican mucho, ‘¿por qué se mueve tanto? Para tocar bien un instrumento hay que moverse solo lo necesario’. No me muevo para ser guay o para impresionar, me muevo porque verdaderamente la música me penetra. A veces hago el ridículo, pero es lo que siento», asegura.

Malikian es un claro defensor del poder sanador de la música. «En esta época nos hemos dado cuenta, la salud mental pasa por el arte. Para ser felices necesitamos nutrirnos de cosas bellas, la danza la música, la literatura, la pintura...», apunta el violinista. No siempre hizo lo que el cuerpo le pedía, quizás por el qué dirán, hasta que se dio cuenta de que eso no le llevaba a ningún sitio: «Me costó mucho sentirme libre».