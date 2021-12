El centro de fotografía con causa f/DKV acogió ayer la inauguración de la exposición 'Armonía', una obra de Ana Palacios, que explora la vida en los santuarios de animales. Este ensayo de fotografía documental muestra los espacios dedicados a la protección y cuidado de animales rescatados, en su mayoría, de la industria de la ganadería intensiva.

Las dos fundaciones que protagonizan esta exposición, Santuario Gaia y el Hogar Animal Sanctuary, trabajan desde el respeto a los animales y se ocupan de rescatarlos y cuidarlos para que vivan en libertad creando para ello reservas donde los animales conviven de una manera armónica.

Durante la presentación asistieron Gemma Roig y Yolanda Cabellé, de la fundación el Hogar Animal, y la artista, Ana Palacios, que destacó que para ella “fue una oportunidad muy interesante conocer desde dentro los santuarios de animales, algo que me era absolutamente desconocido y que ha sido muy emocionante descubrir”.

Con 'Armonía', que comparte nombre con una de las protagonistas de este proyecto, la autora quiere mostrar alternativas de interacción con el entorno basadas en formas de vida más sostenibles, respetuosas con los animales y con la salud del planeta en su conjunto. Además, incide en que, en estos lugares, como son los santuarios de animales, no solo existe una filosofía de conservación medioambiental, sino también una nueva propuesta de relación entre humanos y naturaleza, basada en el respeto a los animales.

La exposición muestra a los asistentes el trabajo fotográfico de Ana Palacios en 60 piezas que, desde una mirada diferente y profunda, dan voz a los protagonistas y acercan a la ciudadanía las realidades cotidianas de los santuarios de animales.

Cabe destacar que “Armonía” es el proyecto ganador de la primera edición del concurso ‘f/DKV Aragón a la fotografía con causa’ celebrado el pasado mes de junio. Con este concurso, la aseguradora buscaba premiar al mejor proyecto presentado por un fotógrafo aragonés centrado en aspectos relacionados con la salud del planeta y la salud individual, destacando discursos en torno a la mujer, discapacidad, alimentación y obesidad infantil y medioambiente.

No es el único reconocimiento que ha recibido ‘Armonía’. De hecho, una de sus fotografías ha sido elegida por National Geographic como una de las mejores fotografías del año 2021.

El proyecto de la zaragozana Ana Palacios cumplió a la perfección con este requisito y fue premiado por el jurado formado por Miguel García, Director de Comunicación y Negocio Responsable de DKV, Alicia Ventura, Comisaria y asesora del Programa Arteria DKV y por los fotógrafos Chema Conesa y Ángel Marcos. Estos basaron su decisión en la “brillante construcción estética del relato fotográfico, el discurso original y respetuoso hacia el entorno natural y la vida animal, y su mirada certera y empática a diferentes opciones de vida”.

Es importante destacar que las fundaciones que protagonizan esta exposición forman parte de PYMEF, la asociación española de pequeñas y medianas fundaciones, germen de este proyecto. Se trata de una entidad que nació en 2018 con el objetivo principal de ayudar a las diferentes fundaciones que han surgido con la inquietud de mejorar el tejido social a través de una labor de acompañamiento, asesoramiento y promoción.

La excelencia y efectividad en la puesta en práctica de sus valores ha propiciado que, en tan sólo tres años, 200 fundaciones hayan pasado a formar partes de esta fundación de fundaciones que abarca campos como la salud, educación, asistencia social, investigación científica, emprendimiento, generación de empleo, conservación del patrimonio, promoción de la cultura, protección del medio ambiente y el fomento del deporte.

Ana Palacios es periodista y fotógrafa documental y su trabajo sobre cooperación para el desarrollo ha sido publicado en todo el mundo en medios como National Geographic, The Guardian Weekend Magazine, Al Jazeera, BBC, New Internationalist, 6 Mois, Die Zeit, Stern, Der Spiegel, Het Blad, Terra Mater, Days Japan, Daily Mirror, Daily Mail, Papel, XL Semanal, El País, Tiempo, etc.

Su trabajo ha sido expuesto en diferentes centros de arte alrededor del mundo como la Alianza Francesa en Dar Es Salaam (Tanzania), Casadelle Donne en Roma (Italia), Gobbeling Art Center en París (Francia) Palau Robert de Barcelona (España) o el Círculo de Bellas Artes de Madrid (España).

Este premio es otra muestra de que el objetivo de f/DKV, centro de fotografía con causa, es convertirse en un centro de referencia en Aragón que da cabida a proyectos fotográficos de interés social, vinculados a las causas sociales y medioambientales por las que trabaja la compañía desde un posicionamiento activista.