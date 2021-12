No se pudo celebrar el año pasado por la pandemia al tener lugar en un recinto cerrado pero este año, el Salón del Cómic de Zaragoza no faltará a su cita y desde este viernes hasta el domingo volverá a dibujar una gran viñeta (este año, probablemente sea la más complicada) en la sala Multiusos del Auditorio de la capital aragonesa. Y lo hace en un año muy especial ya que celebra su vigésimo aniversario que si bien no podrá ser por todo lo alto ya que la situación epidémica no es ni mucho menos la ideal. Sin embargo, la cifra supone que este Salón de organización pública (de los pocos que hay en España) lleva veinte años revalorizando el mundo del tebeo cuyos aficionados siempre han respondido a la llamada.

Y este año no va a ser menos. De hecho, este viernes a las 10.00 horas se abre una cita para la que ya están todas las entradas (que volvían a costar el precio simbólico de un euro) agotadas. La pandemia ha hecho que este año se hayan habilitado únicamente 1.000 entradas para cada una de las sesiones en las que se han dividido los tres días del Salón del Cómic (viernes mañana y tarde, sábado mañana y tarde y domingo mañana y tarde) y a primera hora de la tarde del miércoles ya solo quedaban entradas para el viernes por la mañana y por la noche ya estaban agotadas. Es cierto que hay habilitada una lista de espera ya que la organización ha pedido que el que no pueda finalmente acudir devuelva su localidad. Los que hayan conseguido su entrada van a poder disfrutar de alrededor de 60 autores, 42 estands y un programa de conferencias, mesas redondas y talleres, mucho más reducido, eso sí, que en años anteriores también por motivo del covid. Los 42 puestos son un 40% menos que en las ediciones anteriores. En concreto, se reunirán 14 editoriales, siete librerías, cinco colectivos, nueve fanzines y siete tiendas especializadas en unas casetas entre las que habrá más espacio para facilitar la distancia personal obligatoria. Autores de primer nivel –entre ellos cuatro premios nacionales: Magius, Antonio Altarriba, Kim y Javier Olivares– firmarán sus obras y participarán en talleres y charlas durante los tres días del salón. Para asistir a estas actividades paralelas, habrá que reservar plaza en la entrada del recinto al inicio de cada franja horaria. La programación está detallada en la página web del certamen. El Salón, organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza, cuenta con la colaboración y el asesoramiento de los colectivos Malavida, Mangaku, Tatakae y Viñetario, así como de la Asociación Aragonesa de Autores de Cómic. No en vano, son ellos los que imparten los talleres a los más jóvenes. Este año se han organizado varios (para aprender a dibujar kawaii y manga, de origami, de paper kraft...) incluidos en el programa oficial de la cita. A esta vigésima edición acudirán primeros espadas del tebeo nacional. Además de los ya citados, participarán otros nombres como Keko, Pepo Pérez, David Rubín, Nadar, Claudio Stassi o los aragoneses Sara Soler, Laura Rubio, Álvaro Ortiz, Bernal y XCar Malavida. Así, arrancan tres días en los que el tebeo es el principal protagonista de una cita que desde que comenzara hace más de dos décadas como algo modesto en el Centro Cívico La Almozara ha tenido muy claro que su horizonte era conectar con la ciudadanía y tratar de devolverle el esplendor de otras épocas al cómic. Algo que, sin duda, se ha ido consiguiendo con mucho trabajo durante todos estos años y a lo que ha ayudado, sin duda, el carácter popular que se le ha ido marcando siempre a un evento en el que, por ejemplo, no distingue entre editoriales y fanzines, lo que le da una singularidad muy especial en el panorama español. Sara Soler y Laura Rubio, favoritas en los premios del cómic aragonés La sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza acoge este viernes a partir de las 21.00 horas, la gala de entrega de los premios del cómic aragonés, organizada por Viñetario y el Ayuntamiento de Zaragoza. Este año, Sara Soler con su obra ‘Us’ (Astiberri) y Laura Rubio con ‘Zilia Quebrantahuesos: El fin del invierno’ (GP_Ediciones), con tres nominaciones cada una, son la grandes favoritas en una edición en la que ‘Camino de sirga’ realizada por Roberto Morote (GP Ediciones) y ‘Prdro y Maili’, de Álvaro Ortiz, competirán con ellas por el premio de Mejor obra aragonesa. Además, en la categoría de Mejor dibujo también está nominado Víctor Solana por ‘La tercera ley de Newton’ (SallyBooks) y en la de guion Antonio Altarriba con ‘Yo, mentiroso’ (Norma).