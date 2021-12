Solo viendo la plaza de acceso a la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza uno se da cuenta de que no es un Salón del Cómic al uso ya que no hay ninguna cola y lo único que se aprecia es algún despistado preguntando si a alguien le sobra una entrada ya que no ha sido previsor y se ha quedado sin. Y es que el Salón de este año viene marcado por la restricción de aforo que, sin duda, convierte a la cita en algo diferente, pero tal y como se ha podido ver hoy no ha perdido su atractivo e incluso hay quien la disfruta más porque disponen de más espacio para pasear entre los estands. A media mañana, la realidad es que hay buen ambiente en el Salón (sin aglomeraciones, obviamente) pero incluso algunas charlas colgaban el cartel de completo (como la de humor cotidiano con Sara Soler, David Ramírez y Álvaro Ortiz). Bien es cierto que una duda cierne sobre el ambiente, ¿merece la pena hacer un Salón del cómic a medio gas? La respuesta es rotunda le preguntes a quien le preguntes. «Solo el hecho de poder encontrarte con gente a la que hace mucho que no ves, hace que esto merezca la pena y no hay que olvidar que las relaciones que aquí se hacen permiten generar proyectos futuros», dicen en el estand de Malavida que, además, se muestran satisfechos con el ritmo de ventas.

