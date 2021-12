Respeto, diversión y ganas de pasarlo bien. Esas son las tres claves de un Andrés Suárez que, melena al cierzo, ha presentado en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Independencia A través de los ojos, su nuevo libro de relatos.

«No es una obra pandémica, a pesar del título», insiste un Suárez que revela haber estado escribiendo estos relatos desde el año 2019. «Mi primera intención», explica el artista, «era construir una historia novelada, un conjunto de relatos que tuviesen un nexo común». Ese núcleo que permaneciese vivo en cada uno de los textos sería algo muy personal, tanto para escritor como para su público: «Quería mostrar que la mirada es la única forma que yo tengo de comunicarme con los asistentes durante un concierto».

Un ejemplo concreto es el que el cantautor recuerda dentro del «infierno que sigue suponiendo la pandemia para todos. Una madre y una hija eligieron uno de mis conciertos para reencontrarse tras todo el confinamiento separadas». Esas memorias y esos episodios, tan presentes en el día a día de Andrés Suárez, componen el libro editado por Aguilar.

Un libro que nació por Víctor Manuel, uno de los «maestros» de Suárez: «Me pidió escribir el prólogo de sus memorias y el miedo a la página en blanco me impulsó a escribir». Un paso, de la canción al relato, que tuvo sus dificultades: «Escribir una canción es muy fácil, lo complicado es escribir una buena canción». «A veces, el folio en blanco es un espejo», explica Suárez, que ejerce la escritura «desde el mayor respeto a todos los escritores». Sentencia: «Me abruma que todo el mundo se considera poeta: yo entraba a las bibliotecas y al Libertad 8 callado, porque hablaban los maestros».

No se considera poeta, no se siente escritor y tampoco acierta a colocarse en un género musical en concreto, «porque me gusta entrar en el pop y en el rock». En resumen, Andrés Suárez solo se encarga de disfrutar de su trabajo: «Soy cantautor y contador de historias y buscador de historias, por lo que tengo el oficio más maravilloso de todo el mundo».

Andrés Suárez regresará a Zaragoza en poco más de un mes con un concierto en el Teatro de Las Esquinas el próximo 29 de enero. Un espectáculo que «tiene muchas sorpresas, en el que habrá invitados y en el que todos lo vamos a pasar genial». Una noche única, de cierre de gira, y que será una fiesta: «Puedes dejar tu país, las drogas o a tu pareja, pero nunca se puede dejar la música». Dicho queda.