Alegatos feministas, miradas al pasado con ánimo de evolución, maridajes imposibles de tiempos y estilos, inclasificables, mucho rock en sus más diversas manifestaciones y discos pequeños pero de larga proyección se han destacado entre los álbumes de artistas españoles publicados a lo largo de 2021.

Esta es una lista de diez trabajos que sobresalieron en el último año entre la crítica y el público.

'El madrileño' (Sony Music), de C. Tangana

La primera gran revolución del año vino precedida de varios "récords" en Spotify, como el de "Tú me dejaste de querer", que demostró lo acertado de reinventar desde una perspectiva global la idea de "lo español", con pasodoble, flamenco y rumba de la mano de Calamaro, Jorge Drexler, Gipsy Kings, Elíades Ochoa, Kiko Veneno... Ya lo dijo él: "Podría haber sido un esperpento", pero fue un hito.

'Puta' (G.O.Z.Z. Records), de Zahara

Sorprendió con su primer sencillo, "Merichane", latigazos electrónicos en una letra lacerante sobre abusos, acoso e intimidación. A falta de un #MeToo español, el pop nacional necesitaba un disco tan honesto que mostrase las heridas y vergüenzas del mundo y con capacidad para moldear a su antojo una electrónica oscura, hipnótica y bailable y, finalmente, balsámica.

'Cable tierra' (Pequeño Salto Mortal), de Vetusta Morla

Otra fecunda visita al folclor, a géneros olvidados si no desprestigiados largo tiempo por la modernidad, para hacer "canciones del siglo XXI". ¿Quién habría dicho alguna vez que los gigantes del pop-rock alternativo acabarían compartiendo créditos con Quintero, León y Quiroga, padres de la copla, y que saldrían victoriosos del envite?

'Tiene que haber algo más' (Whoa Music), de Alizzz

El catalán está en racha. Fue el español más laureado de los Latin Grammy, más que su habitual compañero de andanzas, C. Tangana, y aún tenía que desmarcarse con este debut como solista en el que sigue mostrando su capacidad como habilísimo productor para hibridar géneros (pop, post-punk, electrónica, funk...) y para crear himnos generacionales, como "El encuentro" con Amaia.

'MKMK', de Maika Mavoski

Llegó con una bala potente y certera llamada "Reaching Out To You", rock fulgurante vestido de fucsias eléctricos y ochenteros. El resto no decepcionó, ni su icónica portada ni un caudal de temas poderosos, sin contención, que se sacuden el polvo de la pandemia y que en cortes como "Love You Til I Die" acercan a la mallorquina a una suerte de Patti Smith nacional.

El largo mañana' (Lago Naranja), de Rufus T. Firefly

Con los teclados en primer plano, nunca el público de los de Aranjuez había bailado tanto como con su séptimo disco de estudio, un ejercicio personal que, partiendo de Marvin Gaye como inspiración, escapa a las catalogaciones con la combinación perfecta de imágenes y sonidos seductores y golpes de efecto como "Tempelhof" o "Selene".

'Aurora y Enrique' (Elefant Records), de Soleá Morente

La mediana del clan Morente, la amiga flamenca del "indie", apela a una historia de "amor sabio y bueno", el de sus padres, en un disco que reinventa su sonido de nuevo, esta vez por la vera del "dreampop" de Beach House, pero con palmas y pellizco.

'La Contraçeña' (Breaking Bass Records), de Califato 3/4

Orgullo andaluz, discurso social, humor desprovisto de tabúes y ambición musical sin prejuicios para mezclar folclor, rap y electrónica se dan la mano en el segundo LP de esta banda atípica que "hackea" el flamenco. ¿El resultado? Temas como "Te quiero y lo çabê", que conjuga el "underground" de Psychic TV con el "Quiero Verte" de Los Sobraos.

'Chiquita' (Warner Music), de Valeria Castro

Apenas seis temas le han bastado a la canaria para convertirse en el otro gran fenómeno de la isla de La Palma en 2021. Cantautora en la línea de Silvia Pérez Cruz, Silvana Estrada o María José Llergo, lo suyo son "canciones directamente salidas del corazón", sobrias y engañosamente "chiquitas", como el título de este debut.

'Phantasmaville' de Cápsula

"Fuego y rayos eléctricos" de rock and roll de otro tiempo sacuden el disco número 13 de esta formación vascoargentina, "una especie de güija, pero benigna" que les permite sonar como el Marte de David Bowie o el "surf rock" californiano, con reminiscencias latinoamericanas.