Son 12, como los meses, pero no están aquí con la etiqueta de los mejores discos del año. Tampoco con la de los peores, claro. Son unos cuantos artefactos sonoros que nos han hecho más llevaderos los 365 días que se van.

The Rich Are Only Defeatet When Running For Their Lives

ANTHONY JOSEPH

Heavenly Sweetness

Griot, poeta, músico, novelista, conferenciante... Anthony Joseph, caribeño de Port Spain, inscribe su obra en ese espacio de expresión simbólica transnacional denominado Atlántico Negro, que une África, las Américas y el Caribe y llega hasta Europa. The Rich Are Only Defeatet When Running For Their Lives, su disco de 2021, es una oferta poderosa, musical y textualmente. Rodeado de un plantel de músicos brillantes, Anthony, a través de un vibrante y sinuoso spoken word, habla de vida y compromiso, de raíces y contemporaneidad. Palabras sobre un torrente de saxos atronadores, libres y punzantes, emergiendo del océano como Poseidón.

For The First Time

BLACK COUNTRY, NEW ROAD

Ninja Tune / Pias

Los chicos de Black Country, New Road tienen cara de angelitos, pero su música es un demonio. Sus modos y maneras proceden del post-punk e incluso del math-rock, pero el producto sonoro excede cualquier taxonomía. Empieza y termina la cosa con una reconstrucción de ritmos klezmer, y las cuatro piezas restantes del disco son un arrebato de ruido, furia, saxofones enloquecidos e incursiones muy poco canónicas en diversos estilos. Quienes no se consideren muy tiquismiquis es muy probable que encuentren en este álbum uno de los paradigmas de lo que deberíamos entender a estas alturas del siglo XXI como músicas de mundo.

Carnage

NICK CAVE & WARREN ELLIS

Goliat / Popstock!

Compañeros de viaje en The Bad Seeds y Grinderman, y coautores de unas cuantas bandas sonoras, Nick Cave y Warren Ellis muestran en Carnage un trabajo de dolor y amor. Cuerdas, loops, percusiones y disonancias salen del ingenio de Ellis envolviendo la rabia, la memoria, la locura y las heridas no cerradas de Nick. Hipnótico y agitador, Carnage echa la vista atrás, a antes de la tragedia, entre un torbellino de cuerdas y ruidos perturbadores. En ocasiones surgen los coros dando a las piezas una solemnidad equívoca, y no faltan los motivos religiosos y surrealistas: «Soy una Venus de Botticelli con un pene montando un enorme abanico festoneo».

Abantu / Before Humans

BLK JKS

Glitterbeat

Este es el segundo álbum del grupo sudafricano BLK JKS (pronúnciese black jacks), aunque en realidad es una precuela de su álbum de debut. Se trata de una propuesta poco común: una especie de art-rock sobre hombres biónicos, tecnologías ancestrales y textos sagrados en el que caben el afro-futurismo a lo Sun Ra Arkestra, pasando por lo que podríamos denominar rock chamánico, el hip hop, el blues, las influencias góticas y los ecos de Rage Against The Machine y Green Day. Sí, leído parece un puzzle raro, pero la escucha descubre que no estamos ante un variadismo cruel.

For(e)ward

MADE KUTI

Partisan Records

Editado junto al nuevo disco de su padre (Femi) con el título general de Legacy, el estreno de Made Kuti, prescindiendo de banda y tocando él todos los intrumentos, es de nota. Made respeta el legado familiar, pero quiere brillar con luz propia. Y lo hace, desde luego. Sí, las bases son afrobeat, pero la altura... Sintetizadores, ritmos rotos, voces susurrantes, ruidos... Made ha bebido de los grandes saxofonistas afroamericanos y lleva lo aprendido a un terreno muy especial. Dos ejemplos: una especie de jazz circense con pespuntes soukous construye Higher You’ll Find, y el pop-rock aparece en Young Lady, título que resulta doblemente simbólico.

A Love Supreme. Live in Seattle

JOHN COLTRANE

Impulse

Grabado a finales de 1964, el álbum A Love Supreme marcó la extraordinaria transición del saxofonista John Coltrane de un cierto canon a las liberación armónica. La grabación que nos ocupa (A Love Supreme Live In Seattle) , un directo registrado en 1965 es explosivo paradigma de ese tránsito. Interpretados los cuatro movimientos en el orden en el que aparecían en el disco de estudio (con cuatro interludios) asistimos a 75 minutos (Coltrane toca unos 20) de libertad creativa, de hallazgos sonoros, de estructuras rupturistas. Al triunfo de la música, vaya, en un disco realmente apabullante.

0000+0000

ÌFÉ

Ifá/Mais Um/ Everlasting

Con IIII+IIII (léase Edig-Og-Bey), su primer álbum, publicado en 2017, ÌFÉ creó un nuevo patrón de groove afrocaribeño que desafió tanto a las raíces como a las puntas. En él, los elementos acústicos y electrónicos establecían un vigoroso y sutil intercambio de códigos. 0000+0000, la segunda entrega del proyecto que lidera Otura Mun, complementa conceptualmente a su predecesor, asumiendo los hallazgos rítmicos de aquel y ensanchando los caminos que dibujan el mapa sonoro de la diáspora africana. Un universo brillante en el que intervienen, reformulados, varios patrones afrocaribeños.

Seis

MON LAFERTE

Universal

Sí, Seis es el disco más mexicano de Mon Laferte, pues ofrece una recodificación del imaginario azteca. Pero esa gata ronroneadora (¿recuerdan el estribillo «Ron, ron, ron, ronroneo»?) que es Laferte va más allá y aborda en el repertorio de Seis meneos de cumbia, arrebatos de canción romántica, contoneos de bossa, empujes de bolero-swing, aires de vals norteño... Musicalmente brillante y textualmente revoltosa, Mon es, como ella canta, «la mujer que cuelga de la soga, la mujer como el tequila y la droga». Laferte, junto a Natalia Lafourcade, La Marisoul y Gabi Moreno, entre otras, forman el más refulgente panteón femenino de latineo del presente.

La puerta de la memoria

VIVERE MEMENTO

Autoeditado

Hay que derrochar mucho talento para hacer sonar la pieza tradicional María si fueras mía como una composición del siglo XXI. Pues ese es el logro de Vivere Memento, trinidad musical que forman el multiinstrumentista Luis Delgado, el gran maestre de las cuerdas Joaquín Pardinilla y María José Hernández, la voz de las estrellas. La puerta de la memoria, el nuevo álbum del combo, invita a un viaje singular por culturas diferentes; una travesía por los recovecos de la memoria, pero también por las autopistas (sin peaje) de estos tiempos de pandemia e incertidumbre. Recuerda vivir, amigo.

Clamor

M. ARNAL Y M. BAGÉS

Fina Estampa

Maria Arnal y Marcel Bagés rebuscaron en el cajón de la memoria en 45 cerebros y un corazón. Y en Clamor, su segundo disco, miran hacia adelante, al futuro del planeta, arrimando la sardina popular al ascua de la sardina con un trabajo impecablemente hermoso. Maria Arnal (una de las grandes voces de las españas) y Marcel (un creador transfronterizo) han armado aquí una cosmogonia expansiva y una mitología del siglo XXI. Las canciones de Clamor están construidas espléndidamente y cada una de ellas es una planeta que gira armónica pero arrolladoramente más allá de las leyes de la gravedad. Un álbum, este, que ha tenido en directo un desarrollo excelente.

La exclusión

NIÑO DE ELCHE

Sony Music

Niño de Elche ha hecho doblete en 2021. Por un lado ha publicado, en edición limitada, Memorial del cante en mis bodas de plata con el flamenco, una reconciliación con lo jondo más o menos ortodoxo; por otro, ha lanzado otra de sus granadas experimentales: La exclusión, doble álbum emparentado con su turbador La distancia entre el barro y la electrónica. Siete diferencias valdelomarianas (2020). No es casual que la portada de La exclusión se inspire en la serie de grabados Los caprichos, de Goya pues el disco es a un tiempo lección y sátira: ejemplo de lectura pertinente de la condición humana, e invectiva contra los cánones más reaccionarios.

Totes les flors

ROGER MAS

Stélite K

Aunque creado durante el confinamiento, Totes les flors, con portada iluminada por Matisse, el nuevo disco del cantautor catalán Roger Mas es todo un canto a la vida. Él dice que es el disco más mediterráneo que ha grabado, pero, sea así o no, de lo que no hay duda es de que es un álbum espléndido destilado en las marmitas del blues, de la trova, de la rumba e incluso, moderadamente, de la electrónica. Mas canta de lujo y escribe con la precisión de un cirujano y la soltura de un trapecista, instalando sus músicas y sus letras en lo popular, como esta coplilla: «El que és vell es fa nou / i es dispara precís / amb la mans, amb l’encís / amb la polla y amb l’ou».