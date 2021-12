El coro profesional Gospel Factory ofrece un concierto este domingo, 26 de diciembre, a las 19.30 horas, en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. Este coro cuenta con cantantes de más de 20 países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Guinea Ecuatorial, Francia, Sudáfrica, Cuba, Japón, Bélgica, Angola, Suiza, Argentina, Guinea Bisau, Brasil, Camerún, República Dominicana, Holanda, Nigeria, Filipinas y España.

Su trayectoria se inicia en 2005 cuando su director, Dani Reus decide reunir y trabajar con talentosos cantantes profesionales (muchos de ellos con reconocidas carreras en solitario) para conseguir el sonido de los coros afro-americanos de iglesia con los que ha cantado habitualmente.

Ese mismo año, al poco tiempo de comenzar, cosechan grandes éxitos teloneando a The London Comunity Gospel Choir o llenando con su propio espectáculo grandes recintos como el Teatro Calderón (Madrid), Teatre Atrium de Viladecans, Barcelona; la Catedral de Salamanca, O el Palacio de Congresos de Madrid, con la presencia de Sus Majestades los Reyes de España, entre otros.

Entre los diferentes espectáculos que Gospel Factory ha preparado, destacan "Spirituals & Christmas", "The Gospel Experience", "From Africa to América" o el nuevo espectáculo "Gospel Tribute".

El precio de las entradas en primera platea es de 30 euros en segunda platea se reduce a 25 euros y en anfiteatro se sitúa en 20 euros. Se pueden comprar en las taquillas del Auditorio y en 'auditoriozaragoza.com'.