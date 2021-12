Rafael Ordóñez acaba de dar forma al libro definitivo sobre Pablo Gargallo. El que fuera director de su museo y uno de los mayores especialistas en el escultor de Maella ha reunido en un tomo de 500 páginas todos los textos que ha ido publicando sobre Gargallo en revistas especializadas, prensa y catálogos de exposiciones entre 1982 y 2018. 36 años de sabiduría e investigación sobre la obra y la vida de uno de los principales innovadores de la escultura del siglo XX. El libro, que ha sido publicado por el Ayuntamiento de Zaragoza, repasa también la historia de su museo en la plaza San Felipe, impulsado por el propio Ordóñez y que fue inaugurado en 1985.

«He querido reunir, revisados, los 39 textos y artículos que he ido publicando todos estos años con el propósito de que fueran más accesibles, pensando tanto en los seguidores de la obra de Gargallo como en sus posibles investigadores», explica Ordóñez. Sin duda, el libro será de enorme utilidad para los potenciales estudiosos del escultor de Maella. Más teniendo en cuenta que no hay muchas publicaciones monográficas sobre el artista aragonés. «Tuvo una vida muy normal y sin escándalos, y al morir a los 53 años su obra es escasa en número. Todo eso hizo que no fuera muy mediático», indica Ordóñez, que este miércoles ha presentado el libro en el museo de la plaza San Felipe de Zaragoza.

Gargallo fue, de hecho, un escultor casi de culto, «muy valorado por los críticos y los artistas, pero menos popular que sus contemporáneos». «No se le ha reconocido lo suficiente. Muchos se han inspirado en su trabajo», apunta Ordóñez. Su influencia se deja notar con fuerza en escultores como Julio González, David Smith, Henry Moore e incluso Eduardo Chillida. «La utilización del vacío o la idea de la representación del volumen y el espacio procede de él», resume Ordóñez, que fue director y principal gestor del museo de la plaza San Felipe desde su creación hasta el año de su jubilación en 2017.

La historia de su museo

Su nuevo libro, titulado Sobre Pablo Gargallo y su museo, 1982-2018 y que incluye 203 fotografías sobre sus obras y su vida, se sumerge también en la historia del centro expositivo de la plaza San Felipe, el único monográfico del escultor de Maella. El museo alberga 192 piezas de Gargallo, tanto esculturas como dibujos y cartones, y nunca hubiera sido una realidad sin la generosidad de su familia, que donó buena parte de su obra.

La buena sintonía que hubo con el consistorio a principios de los años 80 (gracias también al interés del entonces alcalde Ramón Sainz de Varanda) permitieron firmar en tiempo récord el contrato fundacional del museo. El nuevo libro de Ordóñez se podrá adquirir a partir de ahora en el propio espacio expositivo.