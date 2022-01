Quien conozca a Paco Paricio aunque sea mínimamente sabe que es una mente inquieta, que no para de pensar en proyectos y que, sobre todo, se desvive por transportar esas ideas tan lúcidas que tiene en la cabeza que apuestan por integran la cultura y la educación. Algo que, por ejemplo, lleva practicando con Titiriteros de Binéfar (fundada con su compañera Pilar Amorós) desde hace más de 40 años con multitud de proyectos. Pero no solo con su compañía. Ahora, el oscense se adentra de lleno en el terreno de la poesía con La lagartija pilla. Tonterías y disparates a base de bien. Y lo hace con una propuesta que no solo aborda la tradición de autoras más clásicas como Gloria Fuertes sino que lo combina con el vanguardismo que incluye su propuesta de diseño.

Es por eso que cuando uno empieza la lectura del libro con Canto y lee «Un ladrillo pone el albañil / un pan el panadero / un zapato el zapatero. / Mi maestra es de barro / y mi libro es un zapato / y yo soy una paloma / corre, corre, corre, que es de goma. / Un, dos, tres, corre, corre, corre, gitanés», entiende perfectamente la propuesta de Paco Paricio que no es más que la prolongación de esa idea de que el juego es una de las partes más importantes de la educación (y la cultura, no lo olvidemos). O lo que es lo mismo, el instruir deleitando que ya pregonaba el teatro ilustrado y que retrató el propio Francisco de Goya en su día. Lo que anticipa ese Canto, es un libro muy cuidado en su edición y rompedor hasta el infinito desde la diversión y con un esquema que incluso hace un guiño a la manufactura (no hay que olvidar, que es algo muy ligado al oficio de escritor) con una dedicatoria muy especial del autor. Puede aparecer en cualquier página en forma de dibujo. La lagartija pilla se puede entender si te acercas al mismo como un simple acto de gamberrismo pero la verdad de este poemario es que nada está construido al azar y que cada una de las coplillas (si se me permite la expresión) tiene una parte de atrás bien engarzada y buscando, consiguiéndolo sin ninguna duda, provocar al lector adentrándole en un mundo construido con multitud de retazos que van desde las canciones que se empiezan a oír desde que se es bebé hasta las raíces de las tradiciones que nos empapan el día a día en multitud de lugares. Es por todo eso, que esta obra, en la que Paco Paricio ha puesto mucho cariño (algo que inevitablemente traspasa las páginas del libro) está llamada a ser una referencia en esa disciplina que Titiriteros de Binéfar dominan casi como si hubieran inventado ellos mismos, el trabajar siempre mirando al público y a lo que le pueden aportar. Dicho de otra forma, que cada acto por el simple hecho de ser mostrado y de existir tiene que ser capaz de generar algo en el receptor, el emisor tiene que ser capaz de adentrarse en esa rama de las emociones y la inteligencia con la simple pretensión de tratar de crear un mundo más reflexivo. Todo eso es este libro que acaba de ver la luz. Y para acabar, igual es buen momento para abrir la página 104, con precisamente el poema La lagartija pilla: «Augusta recita grandilocuente / -La lagartija pilla / tomaba el sol de risa / encima de una tortilla de patatas. / (Entra Casablanca y dice): / -¡Qué risa, tía Felisa!, ¡qué risa! / -¿Qué sabes tú de risas? / (Muy pedante). / -Pues verás: la risa lisa no es risa. / -Pues será risilla... / -Ni aun eso».