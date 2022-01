No ha sido un horario habitual ya que apenas pasaban unos minutos de las doce de la mañana (el espectáculo ha empezado casi con puntualidad soviética) pero el público no ha tardado en contagiarse de la elegancia y la destreza de los pases de baile del Ballet Imperial Ruso que ayer en el Teatro Principal de Zaragoza ha realizado la primera de sus representaciones de lo que han llamado Gran gala Tchaikovsky. En ella, como no puede ser de otra manera, la compañía rinde homenaje al gran compositor a través de fragmentos de varios de sus ballets más conocidos.

Así, la producción se abre con una sensacional interpretación del tercer acto de La bella durmiente, La boda de la princesa Aurora, en el que, entre la irrupción de multitud de personajes de los cuentos de Perrault, se vive quizá uno de los momentos más emotivos del ballet. Son 45 minutos de movimientos que conforman el primer acto de la gala que se puede ver hasta el domingo. Tras este onírico acto, el espectáculo del Ballet Imperial Ruso prosigue con la pieza Acto blanco, de el archiconocido El lago de los cisnes. Poco se puede añadir de esta pieza más que destacar la puesta en escena de los moscovitas y recordar que la perfección de la coreografía de Lev Ivanov, hace de este ballet uno de los más conocidos, queridos e interpretados desde que viera la luz durante el año 1883. Ya en el tramo final de la gala dedicada a Tchaikovsky, el público puede disfrutar, tal y como se ha vivido con emoción, el fantástico viaje que vive Masha por el arte de la magia de Drosselmeyer y que termina en el Palacio Fantástico, donde El Cascanueces se convierte en un bello príncipe y los juguetes cobran vida y bailan para la protagonista. O lo que es lo mismo, la puesta en escena de La fiesta mágica de El cascanueces. El resultado es una producción muy cuidada con una escenografía que convierte al Teatro Principal en una prolongación de cualquier palacio de época y que hace que el público pueda acercarse al ballet clásico de la mano de una de las mejores escuelas europeas del mismo y de las más rigurosas en su técnica. La Gran gala Tchaikovsky se volverá a representar desde este miércoles hasta el sábado a partir de las 20.00 horas mientras que el domingo hará su última función desde las 19.00 horas. Los precios de las entradas para cada una de las representaciones oscilan entre los 5 y los 25 euros y se pueden adquirir tanto en las taquillas del teatro como en la propia web de la sala.