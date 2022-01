Irene Gómez Calvo es cantante y letrista del grupo D'Colorao!, que forma junto a Mariano Bailera (guitarra flamenca), Simone Orsini (bajo) y Darío Bernad (percusión). Su primer trabajo, 'En libertad', ha sido el disco más votado del 2021 por los usuarios del portal Aragón Musical.

El disco ‘En libertad’, de su grupo D’Colorao! ha sido el más votado del año 2021 por los usuarios del portal Aragón Musical. ¿Esperaban este respaldo popular?

La verdad es que ha sido una sorpresa inmensa, pero a lo largo de los meses de votación veíamos que de vez en cuando íbamos en cabeza y eso ya nos asombraba porque había músicos y grupos con mucha trayectoria y nombre como Artistas del Gremio, Tachenko, David Angulo... Que nos hayan elegido entre todos es un orgullo para nosotros, nos hace mucha ilusión que valoren nuestro esfuerzo, pues este disco nos ha costado mucho sacarlo adelante.

Quizá sorprende también que la gente se haya decantado por un disco de flamenco, o de flamenco-fusión, un género que en principio no parece tener tanta repercusión como otros hoy en día.

Sí, la verdad es que nos llamó la atención pues no es un género tan popular, aunque en Aragón se escucha mucho flamenco. Pero lo nuestro no es un flamenco purista y tradicional. A mucha gente que no le gusta el flamenco le ha gustado nuestro disco; es otra forma de entender el flamenco, más fresco.

¿Y a usted de dónde le viene esa vena flamenca, de familia... ?

No, en mi familia nunca se escuchaba flamenco. Me vino por otras fuentes, amigos que lo escuchaban y, sobre todo, por los guitarristas como Paco de Lucía, Tomatito, Vicente Amigo... Cuando vine a vivir desde Aliaga a Zaragoza me apunté a clases de guitarra flamenca y mi profesor era Mariano Bailera, que hoy es el guitarrista del grupo. Ahí me empecé a enamorar del flamenco de verdad. Mariano es la base que sustenta el flamenco en el grupo.

En la canción que da título al disco, ‘En libertad’, habla de una historia de superación en el contexto de un maltrato machista. ¿Qué le inspira a la hora de escribir en unos tiempos como los que vivimos?

Se le puede cantar a todo lo que quieras expresar. Y la verdad es que yo me canto un poco a mí misma, pues muchas canciones son reflexiones personales que me ayudan como terapia. En las letras me dirijo a una tercera persona, pero en realidad me digo las cosas a mí misma. Es una manera de dar voz a cosas con las que me identifico, la superación, la lucha contra la violencia de género, el amor propio, la amistad... Además soy muy transparente, soy así y no pasa nada pues no siempre hay que mostrar solo lo bueno.

¿Y cómo lleva lo de contar cosas tan personales sobre un escenario?

Al principio me resultaba un poco violento pues eran cosas muy mías, pero con el tiempo aprendes a disfrutarlo. Cantar es conectar con la gente, crear un ambiente, da la posibilidad de compartir y de poder conocer a las personas en profundidad.

Al principio hablaba de los demás artistas con los que, digamos, han competido ustedes con su disco. ¿Cómo ve el panorama musical de Aragón?

Veo un panorama musical muy rico, y me siento muy orgullosa por poder compartirlo con gente con tanto talento y trayectoria. Quizá hace falta algo que ayude a romper a nivel nacional. Pues veo grupos que han tocado fuera pero en general no acabamos de levantar cabeza. Me da la sensación de que todo se centraliza en Madrid. Espero que los grupos aragoneses empiecen a salir más y sean valorados fuera como se merecen.