Lo peor no es todo lo que ya ha pasado, que no es poco, desde que en marzo de 2020 (pronto va a hacer dos años) se decretara un confinamiento que se llevó por delante el poco equilibro cultural de subsistencia (me refiero económica, no creativa) y acabó exprimiendo todavía más a un sector que había soportado como había podido una extensa crisis y que empezaba a ver como sus esfuerzos empezaban a verse recompensados en la respuesta del público. Algo que no siempre va unido con la fortaleza económica de los proyectos como bien podrían explicar miles de protagonistas. Pero, al menos, el reconocimiento popular le estaba llegando a un sector que estaba mostrando su fortaleza artística en casi todas las direcciones.

