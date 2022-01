Promociones de libros, giras de premios, escritura de otros nuevos y....coronavirus. Muchos autores españoles han cerrado el año en plena vorágine condicionada por la variante ómicron y afrontan 2022 con un deseo, más allá de sus proyectos literarios: «Dejar atrás de una puñetera vez esta pandemia». Es lo que pide Paloma Sánchez-Garnica, finalista del Premio Planeta 2021 que, junto al trío bajo el pseudónimo de Carmen Mola, María Dueñas, Manuel Vilas, Javier Sierra y otros escritores, explican cómo han sido sus últimas semanas del pasado año 2021 y lo que piden como deseo para este que se acaba de estrenar.

Manuel Vilas

«Yo me creía que la totalidad de mi vida la iba a vivir sin ningún cataclismo colectivo. Y nos ha tocado esta cosa tristona y gris, ahora ya rutinaria. Si hubiera que vacunarse cien veces, cien veces me vacunaría, hasta que ya no me quedara brazo, si fuese preciso. Contra esta época gris solo se me ocurre recomendar mucho, muchísimo sexo, algo de amor si no queda más remedio, muy buena comida y abundante, mucha risa y mucha luz mediterránea».

Javier Sierra

«Lo peor de este momento para un espíritu creativo como el mío está siendo la sensación de bloqueo social que vivimos. En mi caso, estos vaivenes estaban afectando tan seriamente a mi creatividad que en diciembre decidí moverme contracorriente y viajar en busca de claves para mi próxima novela. Ojalá el tercer año de pandemia sirva para que nos demos cuenta de que las fronteras y las divisiones son los peores enemigos de nuestra especie».

Carmen Mola

«A veces da vergüenza decir que no tienes motivos para quejarte. Y los Carmen Mola, por lo menos en lo profesional, no tenemos ninguno. La escritora que creamos hace unos años ha sido ganadora del Planeta, está encaramada en los puestos más altos de las listas de ventas (...), feliz superviviente de una de las giras más intensas que se conocen en el mundillo literario español. A 2022 le hemos pedido salud».

Paloma Sánchez-Garnica

«Yo tenía que viajar, y para hacerlo tuve que hacerme una PCR... Y al leer negativo, esa palabra mágica que tantos hemos buscado, di un salto como si hubiera aprobado unas oposiciones o me hubiera tocado la lotería, porque esa sencilla palabra me permitía montarme en un avión y poder pasar el fin de año con mi hijo pequeño. Espero que podamos dejar atrás de una puñetera vez esta pandemia».

María Dueñas

«El maldito coronavirus, con su última e imprevista versión, nos ha trastocado. En mi caso, descompuso planes familiares, alteró destinos, canceló reencuentros y dio lugar a unos días muy distintos a los previstos. Lo que pido es salud y equilibrio, para mí, para los míos y para el mundo. Lucidez y serenidad».

Eva García Sáenz de Urturi

"La palabra que me viene a la mente es cancelación. Como tantos otros, al 2022 ya no le pido nada. Millones de personas hemos deseado el fin de la pandemia desde hace dos años y nadie se aventura a saber en qué situación estaremos el próximo año. Pero hay algo que ha sobrevivido: el aguante, la resiliencia, el valorar como nunca los afectos que nos rodean».

Nativel Preciado

«Soy muy partidaria de las vacunas y me he convertido en ferviente defensora de los últimos hallazgos. Todos mis deseos para 2022, más allá de mis proyectos literarios, están relacionados con la salud. Ojalá los africanos puedan beneficiarse de estas vacunas gratuitas».

Alaitz Leceaga

«Este último mordisco del virus lo he vivido de promoción entre aeropuertos, trenes y hoteles... Al 2022 solo le pido que estas hayan sido las últimas navidades pandémicas para todos nosotros».

Juan Eslava Galán

«No me puedo quejar. He intentado no deprimirme. He sentido con orgullo que somos un pueblo generoso, entregado y compasivo. Y mi deseo para este nuevo año es salud».