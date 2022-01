Los premios Feroz llegarán a Zaragoza el próximo 29 de enero pero su preparación deja un mes de enero lleno de cine y series en la capital aragonesa. Este lunes, en la sala Luis Galve del Auditorio, Ana Rujas, creadora y actriz, y Diego del Pozo, responsable de contenidos de ficción de Atresmedia, han presentado Cardo, una de las producciones nominada a los galardones. El acto ha estado precedido por la proyección de los tres primeros episodios de la serie.

Rujas ha declarado estar «muy emocionada» por las nominaciones con las que Cardo acudirá a la gala. La serie está entre las seleccionadas para hacerse con el premio a la mejor serie de drama, además de la propia Rujas, nominada a mejor actriz protagonista; y Yolanda Ramos, en la categoría de actriz de reparto. «Ha sido mi primera vez creando, por lo que ha sido difícil», ha confesado la actriz, que también ha agradecido a su equipo el trabajo, «por hacer que la experiencia fuese mucho más sencilla». «Todo el equipo está muy agradecido con la crítica», ha destacado Rujas, que ve en estas nominaciones «un reconocimiento a todo el trabajo hecho».

María es una joven que acaba de cumplir los 30 y que no encuentra su hueco en este mundo. En una vida marcada por el consumo imparable de alcohol y drogas; y dedicada a mantener relaciones sexuales más que cuestionables, la joven pelea, junto a sus amigos y conocidos, por superar la crisis emocional que atraviesa. Un retrato que, aunque no buscado, refleja la realidad que muchos millennials viven hoy en España.

«La serie nace de la necesidad de todos nosotros de contar lo que le pasa a nuestra generación», ha detallado Rujas, que creo una idea inicial perfeccionada por Claudia Costrafreda, directora de la serie. La unión de un tándem que «funciona a la perfección» tuvo lugar gracias a Javier Calvo y Javier Ambrossi, productores de Cardo: «Los Javis vieron mi forma de trabajar y pensaron que podía salir algo de mi unión con Claudia».

Necesidad es la palabra que mejor define el proceso de creación de esta serie de ficción. «Todo el equipo sintió la necesitad de conformar esta nueva historia con nuestras propias palabras», ha explicado Rujas, que ha afirmado que parte de lo que se puede ver en pantalla se inspira en hechos reales: «Todo está basado en nuestras historias y en la de nuestras amigas». La artista ha advertido, a su vez, que el público no debía olvidar que el producto es una ficción y que todos los sucesos «ha habido que llevarlos al extremo». Como conclusión, la creadora de la serie ve en Cardo «un honesto retrato generacional de nosotros, los que tenemos la edad de los protagonistas».

La salud mental, que hoy centra el debate en la política y en la sociedad, también protagoniza la serie. La espiral destructiva que atraviesa María la convierte en un ejemplo de cómo no enfrentar las crisis. La pregunta «¿estás bien?» monopoliza una situación mucho más complicada. «Ella vive en una rueda de fingir estar bien y seguir adelante», ha explicado Rujas, que considera que su personaje «tapa todo lo malo que sucede en su vida». Una huida hacia delante que sirve de poco y solo termina por dañar más a la protagonista de la ficción. Una experiencia que muchos hoy viven y no saben poner fin: «María vive con la sensación de que no puede parar porque, si lo hiciera, se moriría».

Cardo abre dos intensas semanas que reunirán a los candidatos a los Feroz con el público zaragozano. Unos encuentros que para Rujas son «muy interesantes» porque acercan al público a los realizadores. «Vamos a aprovechar estas citas para conocer de primera mano las reacciones de la gente», ha sentenciado.

Tras la serie producida por Atresplayer llegará el próximo jueves al Auditorio de Zaragoza El tiempo que te doy, en un coloquio a tres bandas encabezado por Nadia de Santiago, creadora, directora y protagonista de la serie. Cierra esta primera semana, en la Filmoteca, Quién lo impide, en cuya presentación participará su director, Jonás Trueba.