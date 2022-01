El concierto que Sharon Corr tenía previsto ofrecer el próximo viernes 28 de enero en la capital aragonesa se celebrará en el Teatro de las Esquinas y no en el Rock & Blues Café, como estaba programado inicialmente. Los organizadores del evento han decidido cambiar su ubicación ante la buena acogida de público que estaba teniendo la actuación, así como para garantizar su viabilidad dadas las restricciones que continúan vigentes para frenar el avance de la pandemia.

El cambio de escenario no afecta ni a la fecha ni a la hora del concierto, ya que la cita se mantiene el 28 de enero de 2022 a las 21.00 horas. Prácticamente la totalidad de las entradas que salieron a la venta el pasado mes de noviembre para ver a la vocalista de The Corrs en el Rock & Blues -unas 200- estaban agotadas. Conscientes del interés que estaba generando la visita de la irlandesa a Zaragoza, los promotores han apostado por un nuevo espacio para dar respuesta a la demanda del público.

Corr regresa a España para presentar su último disco en solitario The Fool & The Scorpion y la del Rock & Blues iba a ser su única cita en una sala pequeña. La artista eligió este local por su amplia trayectoria y por su férrea apuesta por la música en directo y por géneros como el rock, el jazz o el flamenco, alejados de los convencionalismos.

Los tickets adquiridos para el concierto en el Rock & Blues serán validos para la actuación del Teatro de las Esquinas. Para quienes ya tuvieran la entrada se han reservado los 200 asientos más próximos al escenario, que serán ocupados por orden de llegada. Las nuevas entradas están a la venta a partir de este miércoles a un precio de 25 euros (más gastos) a través de la promotora www.sweetcarolinezgz.com y la web del Teatro de las Esquinas.

Con más de 23 años de emblemática carrera, la banda irlandesa The Corrs ha formado parte de la banda sonora de la mayoría de nuestras vidas. Cuando The Corrs se tomó un tiempo para centrarse en sus familias, Sharon, la mayor de las tres hermanas, comenzó su viaje en solitario y en 2010 lanzó su primer álbum, escrito por ella misma, Dream Of You, una colección de gemas melódicas honestamente elaboradas.

En 2013 lanzó su segundo trabajo, titulado The Same Sun, un giro total en comparación con su debut, basado en un sonido sencillo y orgánico, donde se sugerían influencias desde finales de los 60 y principios de los 70, hasta la actualidad.

Entre 2011 y 2015, Sharon estuvo de gira recorriendo Europa, Estados Unidos y Australia. Mientras, también tuvo tiempo de ser coach durante dos temporadas (2012 y 2013), en el exitoso programa de talentos The Voice donde compartió con los alumnos sus conocimientos musicales y su experiencia con la industria. Tras retomar el grupo con sus hermanos en 2015 y publicar dos nuevos álbumes White Light y Jupiter Calling, Sharon regresa de nuevo en solitario con una gira que recorrerá siete ciudades españolas.