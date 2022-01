El Teatro Principal de Zaragoza apagará las primeras velas de la celebración del 60 aniversario de Els Joglars con el estreno absoluto este jueves de su nueva producción '¡Que salga Aristófanes!', la cuadragésima desde que arrancó la compañía teatral en 1962.

Del jueves 13 de enero al domingo 23 de enero, Els Joglars ofrecerá en la capital aragonesa nueve funciones de este nuevo espectáculo teatral de producción propia, en un año, el 2022, en el que a sus 60 años de trayectoria se une la celebración del décimo aniversario de Ramón Fontseré al frente de la dirección tras tomar el testigo en 2012 de Albert Boadella.

Durante 90 minutos, seis actores darán vida a las imaginaciones del trasunto del dramaturgo griego Aristófanes debatiéndose entre la realidad y la ficción como modelo de libertad frente a una sociedad cada vez más repleta de tabúes intocables.

Fontseré representa a un catedrático de clásicas destituido de la universidad que es internado en un Centro de Reeducación Psicocultural debido a las secuelas mentales producidas por el cese, al que su conocimiento y admiración por el mundo clásico le hace asumir por momentos el personaje de Aristófanes.

Ramón Fontseré ha anticipado que sobre las tablas del escenario zaragozano, por el que ya han pasado previamente 21 de la obras de su compañía con lo que esta será la 22, habrá "humor y mucha poesía con elementos sencillos pero potentes" con una escenografía "metafórica y funcional".

También ha recordado que cuando empezó a viajar a Zaragoza "tenía melena y no era para nada calvo", por eso las seis décadas que acumulan "no se sustentan por casualidad" y con todos los trabajos que han llevado a escena "se puede entender un poco la historia de este país".

"Estos 60 años son gracias a un estilo artístico de entender el teatro, de trabajo, de esfuerzo y de pasión. Hay que estar siempre atentos a la realidad", ha afirmado.

"En estos sesenta años llevamos mostrando la realidad y presentándola en la que el espectador, a veces, queda sorprendido y le produce una catarsis porque lo que ve es lo que piensa y a veces por complejo, por pereza o por mecanización no se atreve a decirlo. Lo que hacemos los cómicos es presentar esa realidad", ha reflexionado.

Su concepto del teatro es el de conseguir que sea un juego, "como decía Mastroianni cuando jugábamos a indios y vaqueros" y el objetivo es "mantener el espíritu de juego aunque ya sea a las puertas de la jubilación".

"La escenografía juega, la luz juega y el vestuario en este espectáculo que empezamos de cero -empezaron a trabajar en él en agosto- y ha ido creciendo poco a poco", ha manifestado.

No obstante ha reconocido que en los años 80, generación a la que se adscribe, "había una libertad fantástica" pero ahora algunos de los espectáculos que hicieron en esa época "hoy no se podrían hacer".

El aragonés Alberto Castrillo-Ferrer, que lleva seis años incorporado a la compañía, ha calificado de "imprescindible" un grupo como Els Joglars en los escenarios porque en la cartelera se ven "ciertas manufacturas que son muy parecidas y hay muy pocas compañías que hagan cosas diferentes".

Castrillo-Ferrer ha resaltado que la función del teatro debe ser la de "hacer preguntas que nadie hace" y ha defendido la necesidad de tener "un ojo en la sociedad y lo que está pasando" porque la función del cómico "no es hacer moralina, sino hacer preguntas".

Por su parte, Dolors Tuneu ha recordado que hace unos años se daba apoyo al artista que rompía tabúes y ahora lo que hay es "un señalamiento y el enemigo es para el que decide situarse en un sitio incómodo e incorrecto, de hecho siempre ha sido así".

Así, ha defendido a los artistas que han apostado por contar y desvelar "los tabúes y los prejuicios de la sociedad, aunque los señalamientos y la caza de brujas cambian pero siguen existiendo y quizá hoy las hogueras son las redes sociales donde si deciden que no estás en el camino adecuado rápidamente vas al ostracismo".

Por eso el objetivo del arte debe ser el de "no estar sometido a la moral que impera porque la moral es cambiante, no es una religión y el arte no se debe a una fe".

"La libertad personal que es la única que existe está haciendo los últimos bostezos. La uniformación general es mecánica y progresiva", ha apostillado Fontseré recordando las palabras que dijo el escritor Josep Pla e incidiendo en que fue "en el año 76".

La vicealcaldesa y consejera de Cultura y Proyección Exterior, Sara Fernández, junto con el gerente del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen, José María Turmo, han presentado este estreno absoluto en lo que han calificado como "un orgullo" que se produzca en Zaragoza.