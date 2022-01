Las más de 600 páginas de La falacia de la mujer de paja, una novela escrita por José Domingo Romero Mora, dan para mucho, y no se queda solo en una mera obra de entretenimiento destinada al consumo rápido como pudieran hacer pensar algunos de sus rasgos. Para empezar, el género en el que se encuadra, el de la intriga detectivesca, que se presta a ir sembrando incógnitas que sirvan como acicate a la lectura. También podría verse como muy intencionada la elección de su protagonista, una mujer madura, independiente y decidida, que va marcando el ritmo de la narración conforme avanza en sus investigaciones. Y la forma en que el autor aborda las escenas subidas de tono puede hacer sospechar también en una literatura fácil de rápida aceptación.

Sin embargo, nada es lo que parece en la novela, y no solo por los giros de la trama: el misterio que investiga la protagonista se desdobla como en un laberinto de espejos en el que un enigma oculta o refleja otros; ella misma tal vez no sea esa mujer tan segura que en un principio parecía, y se revela como un personaje más frágil y a la vez más complejo -y esto no solo ocurre con la figura principal de la novela-; y en cuanto al sexo... sí, es abundante, pero desde luego no resulta tan gratuito como pudiera parecer.

Hay otros ingredientes que integran y a la vez alejan esta novela de un mero ejercicio de entretenimiento: la inclusión de cuestiones lógicas y lingüísticas, comenzando por la que aparece en el título; el gusto por la enigmística y la música; la inclusión de un tema tan candente como el nacionalismo catalán; o los entramados ocultos que perviven a lo largo de la historia. Pero hay otro elemento más sorprendente sin el que esta novela nunca podría haber existido: la ha publicado Ediciones de Salinas, una pequeña editorial que toma su nombre del lugar donde se halla, la localidad de Salinas, en Sobrarbe, y que ha conseguido formar un nutrido catálogo de novelas y libros de relatos desde su nacimiento en 2019.