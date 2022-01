El festival Zaragoza Comedy regresa con un programa en el que todos los géneros de la comedia tienen cabida. En una nueva apuesta por los monólogos y el humor en formato stand-up, la 13ª edición del ciclo llenará de risas la capital aragonesa desde el 17 de febrero hasta el 9 de mayo. Sara Escudero y Diego Peña, cómicos participantes en Zaragoza Comedy; y Rafa Sánchez, de EMF Producciones, han sido los encargados de presentar el ciclo este viernes en el espacio Ámbar.

Zaragoza Comedy ocupará las tablas de hasta tres escenarios diferentes de la ciudad. El Auditorio de Zaragoza, el Teatro Principal, el Teatro de las Esquinas y el del Mercado acogerán varias de las actuaciones que conforman un completo programa. Una apuesta que, en palabras de Sánchez, organizador del ciclo, no sería posible sin unos zaragozanos «a los que ya pertenece el festival».

Sara Escudero será la encargada, el 17 de septiembre, de abrir Zaragoza Comedy. La humorista, reconocida por sus actuaciones en el Club de la Comedia y en varios programas de televisión, ha defendido un cartel que «tiene la variedad que hoy tanto necesitamos, sin dejar ningún estilo fuera». Escudero ha afirmado que el ciclo ya es «motivo de orgullo para la ciudad» y ha agradecido el recibimiento de los zaragozanos, «con un carácter siempre favorable para la comedia».

Tiempo al tiempo, el espectáculo con el que llegará al Teatro de las Esquinas, «ha cambiado mucho desde mi última actuación en la ciudad». Un show hecho para que el público disfrute de la vida con humor y que al que la cómica ha animado a asistir, porque «en la vida hay que regalar risas y experiencias».

Una edición especial para Diego Peña

No muchos ciclos cumplen los 13 años de longevidad y no muchos cómicos cumplen dos décadas sobre el escenario. Ambas situaciones se juntan en este 2022 para Diego Peña, «el tótem del humor maño», según Sara Escudero. El zaragozano participa en el ciclo con 20 años haciendo el loro, un espectáculo en el que repasa toda su trayectoria. «Es un show que tiene mis grandes éxitos, los sketches a los que les tengo un cariño especial y cosas concretas que me pide el público», ha resumido Peña.

El monologuista estará en el Teatro de la Estación entre el 28 de abril y el 9 de mayo celebrando sus 20 años con un espectáculo «de pura comedia, sin ningún mensaje». Una celebración que, para Peña, tiene lugar «gracias al público» de una comunidad como Aragón, «que en todas las generaciones tiene grandes referentes nacionales en el mundo de la comedia».

Un cartel lleno de estrellas del humor

Aparte de los mencionados Escudero y Peña, el programa de Zaragoza Comedy lleva a la ciudad a algunos de los cómicos más reconocidos de todo el panorama nacional. Durante casi cinco meses, la capital aragonesa no dejará de reír con monólogos, actuaciones y espectáculos para todos los gustos.

Tras el estreno de Sara Escudero, y también en el Teatro de las Esquinas, Antonio Castelo y Carmen Romero se juntan el 19 de febrero por primera vez en Zaragoza. Dos de los máximos exponentes del humor negro unen fuerzas con un show para «despertar y apretar las tuercas al público», ha explicado Rafa Sánchez. La última de las funciones en Las Esquinas será la representación, el 27 de febrero, de Sexybilidad, la última creación de Virginia Riezu, cómica habitual en varios medios de comunicación.

El salto al Teatro Principal lo realiza el 30 y el 31 de marzo Juan Carlos Ortega, que también está de presentación con Cosmos. Inmediatamente después, Berto Romero ocupará las tablas del teatro zaragozano entre el 1 y el 3 de abril con Mucha tontería, un espectáculo en el que el humorista estará acompañado por un guitarrista. Para terminar el mes de abril, entre el 21 y el 24, Carles Sans, de Tricicle, presenta ¡Por fin solo!, en el que el miembro del mítico grupo catalán revelará algunas de las anécdotas y contará lo menos conocido de una de las agrupaciones que marcó la comedia en España.

La sala Mozart del Auditorio se abre para los tres humoristas que más están dando que hablar en redes sociales. Ángel Martín actúa el 10 de abril con 103 noches, un monólogo cocido «a fuego lento» durante la pandemia, en la que su popularidad estalló gracias a su informativo diario. El barcelonés acaba de publicar Por si las voces vuelven, un libro sobre su episodio de locura.

El día 22 del mismo mes, Carolina Iglesias y Victoria Martín, al frente de su programa Estirando el chicle, con el que ganaron hace unos meses el Ondas y que se ha convertido en la gran revolución de la radio en España. Las primeras cómicas en llenar el Wizink Center de Madrid también triunfan en Zaragoza: el cartel de 'No hay entradas' se colgó en menos de 24 horas.

Las entradas para los diferentes eventos se pueden encontrar en las páginas web de cada teatro, así como en las taquillas de cada una de las localizaciones.