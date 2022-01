Dije y digo del zaragozano Bigott que es un artista heterodoxo, transversal, revulsivo, personalísimo y gamberro. Y más: ya sabemos que cada intérprete reformula en directo las canciones que ha ofertado en disco, pero Bigott es un especialista en transformar en el escenario las composiciones previamente grabadas. Ese, entre otros, es uno de sus grandes hallazgos. El otro, no menos importante, es mantener el estilo Bigott a través de una serie de propuestas que beben de fuentes diversas.

El sábado, Bigott actuó en el Centro Cívico Delicias de Zaragoza y llenó la sala, toda una proeza en tiempos virus, mascarillas y distancias sociales. Lo hizo para presentar las canciones de Spiders Sing, su disco más reciente, acompañado por Cristian Barros (guitarras, teclados y programaciones varias), Clara Carnicer (bajo y voces) y Juan Gracia (batería). Del álbum objeto del concierto, revisó A tout a l’heure, Realize, If I Do, Stragers, la pieza que le da título y On fire, pero completó el repertorio con canciones de discos anteriores (I Love Monkeys, This Is All Wrong, Glitter Boy, Triping Song, Sex Is Dirty?, Sweet Sweet Bang, No Worrries, Local Mediation, las piezas antológicas Stranger Eyes y Angels & Apples y una versión de The Feelies).

De los ecos sesenteros al postpunk, pasando por la psicodelia y apuestas musicales más contemporáneas, el de Bigott es un universo en expansión que pocas veces deja indiferente. Vale, puede que en ocasiones muestre un cierto distanciamiento en sus interpretaciones (una forma de despejar de boato el siempre estirado mundo del rocanrol), pero entre risas y veras Bigott es capaz de facturar un puñado de canciones en las que ya no importa la taxonomía a la que pertenecen sino la emoción que puedan transmitir y su poder revulsivo. Bigott se comporta como un tipo descreído, como un artista de paso, como un creador de otro planeta; pero en el fondo (salvo lo de ser de otro planeta) es un músico altamente revulsivo. El sábado, en Delicias, reafirmó su condición de heterodoxo, pero también la de un intérprete consciente del potencial arrebatador de su música. Así es él, y así nos gusta que sea.