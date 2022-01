Tres de las obras más conocidas del enigmático artista callejero británico Banksy, propiedad del cantante Robbie Williams, saldrán a subasta en Londres el próximo 2 de marzo, informó este jueves la casa de pujas Sotheby's.

En un comunicado, la empresa precisó que se trata de versiones del grafiti 'Girl with Balloon', que muestra a una niña con la mano extendida hacia un globo en forma de corazón que se lleva el viento; 'Kissing Coopers', dos policías británicos besándose; y 'Vandalised Oils (Choppers)', donde aparecen dos helicópteros militares sobre un bucólico paisaje.

'Girl with balloon' apareció por primera vez bajo el puente de Waterloo en Londres en 2002 y acaparó los titulares en 2018 cuando una copia enmarcada se autodestruyó parcialmente en directo, mediante una trituradora oculta en el marco, tras haber sido adquirida por 1,1 millones de libras (1,32 millones de euros, al cambio de hoy) en Sotheby's.

La obra parcialmente hecha trizas, 'Love is in the bin', se vendió en octubre de 2021 por 18,58 millones de libras (22,3 millones de euros) en la misma casa de subastas. La versión de Williams, de 2006, está pintada sobre metal y es la primera de este tipo que se ofrece en una puja, con un precio estimado de entre 2 y 3 millones de libras (2,40 a 3,6 millones de euros), afirma el comunicado.

'Kissing Coppers' se descubrió inicialmente en 2004 en la pared del pub The Prince Albert de la localidad costera inglesa de Brighton. La obra a subasta es una pintura sobre lienzo de 2005, que tiene un precio estimado de entre 2,5 y 3,5 millones de libras (3 a 4,2 millones de euros).

El tercer Banksy de la colección de Williams, 'Vandalised Oils (Choppers)', data también de 2005 y se estima que puede alcanzar ese mismo precio.

El exmiembro de Take That ha señalado que estas tres obras son "de las mejores" del artista de Bristol, cuya identidad se desconoce, y comentó que le gusta particularmente "lo cercanas que son a las piezas callejeras". "Como coleccionista de obras de Banksy, te conviertes en parte de un movimiento cultural más amplio", ha afirmado. Hugo Cobb, director de la subasta The Now Evening Auction donde se ofertarán los ejemplares, dijo que estos "unen el legado cultural de dos de las máximas estrellas del Reino Unido: Robbie Williams y Banksy".

Las tres pinturas se exhibirán en las galerías de Sotheby's en Nueva York y Hong Kong para volver después a Londres, donde se mostrarán desde el 22 de febrero hasta el 2 de marzo.