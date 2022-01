La editorial Páginas de Espuma acaba de publicar Cuentos y prosas breves de James Joyce, una edición que reúne, por primera vez en español y en un solo volumen, piezas breves del autor irlandés, calificado así hoy durante la presentación del volumen como "el escritor de la juventud". Esta novedad editorial ha podido ver la luz ya que, desde el pasado 1 de enero, los derechos de autor de James Joyce se liberan y el próximo 2 de febrero se celebra el centenario del Ulises de Joyce.

Cuentos y prosas breves está editado y traducido por Diego Garrido (1997). "Joyce más que ningún otro escritor del siglo XX, es el escritor de la juventud. Tenía una obsesión enfermiza con la juventud, tanto que le resultó penoso cumplir 25 años, y cuando cumplió 30 se deprimió profundamente. Estuvo obsesionado toda su vida con la certidumbre de que las cosas más importantes de la vida le ocurren a los jóvenes", ha explicado Garrido en la presentación. Asimismo, ha subrayado que es un escritor que "anima a los jóvenes que tienen intención de seguir adelante con la literatura de alguna forma y otra".

Por su parte, el editor del libro, Juan Casamayor, con raíces y fuertes vínculos aragoneses, ha explicado por qué escogió a Diego Garrido como traductor de la obra de Joyce. "Cuando Diego vino con este proyecto, a mi me llamó doblemente la atención por dos motivos: uno fue su edad y el otro tiene que ver con trabajo que él había hecho, su capacidad sistemática de crear una cartografía en torno al universo Joyce", ha relatado.

"Algo que me convenció también, es algo de contexto editorial. Nos encanta apostar por autores jóvenes, por lo tanto, por qué no apostar por traductores jóvenes. Todo clásico merece una traducción contemporánea, un aquí y un ahora, y creo que Diego va a cumplir este papel. Mi intuición editorial me dice que estamos ante el gran traductor de James Joyce para este siglo XXI", ha confesado Casamayor. Además, ha avanzado que en 2023 la editorial publicará por primera vez la correspondencia completa de James Joyce.

Cuentos y prosas breves recoge Epifanías, cuarenta pequeñas prosas que cuentan el inicio de Joyce en la literatura; Retrato de un artista, ensayo que da pie a la redacción de Stephen Hero; Dublineses, una colección de quince cuentos juveniles; Giacomo Joyce, una novela que es también una carta de amor y que adelanta el lenguaje de la obra de Joyce Ulises; Finn's Hotel, primeras piedras de lo que será la catedral de Finnegans Wake.

También incluye tres cuadernos: el de París, el de Pola y el de Trieste. El primero y el segundo son una compilación de fragmentos para un manual de estética; el tercero notas sobre sus amigos, seres queridos y enemigos; Fragmentos de un borrador del Retrato del artista adolescente con tres partes: el primer ensayo, Stephen Hero y la versión final de 1916; Cuentos infantiles: dos cuentos sobre gatos, diablos y policías que Joyce escribió para su nieto Stephen y finalmente, Diario de Dublín de Stanislaus Joyce, algunas páginas de su diario de adolescente.