Aunque todavía están lejos de los años previos a la pandemia, las visitas a los museos municipales de Zaragoza se van recuperando poco a poco. En 2020, los centros expositivos de todo el mundo vivieron su particular annus horribilis y los de la capital aragonesa no fueron una excepción. El cierre total durante el confinamiento, las restricciones de aforo tras su reapertura y la ausencia de visitantes foráneos marcaron unas cifras que pasarán a la historia por exiguas. El año pasado aún se percibieron algunos de esos efectos, pero menos, y los museos municipales fueron recuperando su afluencia. En total, los centros expositivos dependientes del ayuntamiento de la ciudad, entre los que se encuentran algunos tan emblemáticos como la Lonja, el Foro o el Centro de Historias, recibieron durante el año pasado 396.946 visitas, frente a las 197.044 de 2020. La cifra, no obstante, aún está lejos de los 579.971 visitantes de 2019.

La recuperación registrada durante el pasado ejercicio demuestra que los zaragozanos han respondido a las exposiciones y programación planteadas y que tenían ganas de cultura, convertida en refugio para muchos ciudadanos en estos tiempos pandémicos. No obstante, cabe recordar que la comparación entre ambos años queda algo desvirtuada teniendo en cuenta que en 2020 los museos estuvieron cerrados desde mediados de marzo y hasta principios de junio. Las restricciones de aforo, sin embargo, sí que se mantuvieron durante buena parte de 2021. Una de las salas que más se reactivó durante el año pasado fue la Lonja: recibió 132.892 visitas, frente a las 53.517 de 2020 (en 2019, eso sí, contabilizó 184.013). El espacio municipal, ubicado en plena plaza del Pilar, pudo beneficiarse en 2021 del incremento de visitantes de fuera de la comunidad, si bien sus buenas cifras se explican sobre todo por el éxito que tuvo la antológica dedicada al pintor aragonés Francisco Pradilla, que fue visitada por 66.000 personas desde octubre y hasta el pasado 9 de enero. La Lonja, que a finales de 2020 estuvo cerrada algo más de un mes por la rotura de una tubería, acogió el año pasado otras tres exposiciones: la también exitosa muestra de la Colección Telefónica, con obras de Picasso, Tàpies o Chillida, una retrospectiva del artista Ricardo Calero y otra del fotógrafo Ramón Masats. Menos turistas Los museos de la Ruta de Caesaraugusta (Foro, Puerto Fluvial, Termas Públicas y Teatro de Caesaraugusta) y el Museo Pablo Gargallo también fueron recuperando sus cifras de visitas durante 2021. En conjunto recibieron un total de 110.954 visitantes, frente a los 58.297 del año 2020. Todos ellos, sobre todo los ubicados en las zonas más turísticas de la ciudad, percibieron también la tenue reactivación de turistas. Eso sí, los datos de estas salas todavía están lejos de los de 2019, cuando sumaron en total 184.420 visitas. Por su parte, el Centro de Historias recibió durante el año pasado a 90.881 visitantes, frente a los 62.827 de 2020 y los 139.221 de 2019. La Casa de los Morlanes, el Palacio de Montemuzo, el Torreón Fortea y la sala de exposiciones temporales del Museo Pablo Gargallo también recuperaron su actividad. En total, contabilizaron 43.068 visitantes a lo largo del año pasado, frente a los 13.363 de 2020. De hecho, esta cifra es superior a la de 2019 (37.845 personas). Por último, el Museo del Fuego y de los Bomberos también ha notado mucho los efectos de la pandemia en estos dos últimos años, más si cabe teniendo en cuenta que está muy enfocado al público infantil. Así, el año pasado recibió 19.151 visitas y en 2020 9.037, mientras que en 2019 atrajo a 34.472 personas. Una tendencia similar en todo el país La dura crisis sanitaria ha roto la buena tendencia que venían registrando los museos municipales en los últimos años, con incrementos de visitas progresivos ejercicio tras ejercicio. Y lo mismo les ha sucedido a los espacios expositivos dependientes del Gobierno de Aragón (Museo de Zaragoza, Pablo Serrano, Museo de Huesca...). La tendencia está siendo similar en todas las salas del país. Por ejemplo, los grandes museos de Madrid también recuperaron visitas el año pasado, aunque lejos aún de las cifras previas a la pandemia. Las restricciones de aforo durante buena parte del año y la caída de turistas extranjeros condicionaron la recuperación. Así, el Museo del Prado cerró el pasado año con 1.175.078 visitantes, un 32% más que en 2020, pero un número inferior a los 3,2 millones alcanzados en 2019, año en el que se alcanzó una cifra récord en la historia de la pinacoteca madrileña. Lo mismo sucedió en el caso del Reina Sofía y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Durante 2021 el primero recibió 1.643.108 visitantes, un 30% más que en 2020, pero lejos de los 4.425.699 de 2019. Por su parte el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza recibió 671.078 visitantes, una cifra que supone un incremento del 97% con respecto a la de 2020, cuando apenas se contabilizaron 341.008 visitantes, y que se queda en el 65% de los recibidos en 2019, en el que se superó el millón de visitantes (1.034.873).