La artista catalana Rigoberta Bandini, una de las finalistas del Benidorm Fest, viene a Zaragoza para ofrecer un concierto el sábado 19 de marzo de 2022 a las 21.00 horas en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, dentro del ciclo Altavoz, con prácticamente todas las entradas agotadas.

Rigoberta Bandini, con ‘Ay mamá’, encabezó el jueves holgadamente la clasificación de la segunda semifinal del festival, seguida por Rayden (‘Calle de la llorería’), Xeinn (‘Eco’) y Gonzalo Hermida (‘Quién lo diría’), que obtuvieron también puesto en la final, que tiene lugar este sábado.

Bandini viene a Zaragoza con muchísimas ganas, después de haber tenido que cancelar su concierto en la capital aragonesa, el pasado mes de julio. La artista mostrará sobre el escenario su divertido y, ya tan conocido, estilo irónico con su pop electrónico. La artista acaba de publicar el single 'Julio Iglesias', donde retrata sin complejos el paso de niña a mujer. Un potente tema autobiográfico, en el que aparece como alter ego 'truhana' y 'señora' de Paula Ribó, ella fuera de los escenarios. Con esta canción nos incita a disfrutar de los mejor de la vida.

El planeta Teta

Su actuación el jueves en el Benidorm Fest no pasó inadvertido. Rigoberta Bandini, que partía a priori como la gran favorita con ese contundente himno pop al poder transformador de la feminidad llamado ‘Ay mamá’, se plantó en el escenario hexagonal del Palau L’Illa acompañada por sus primos y su novio (Esteban Navarro, del dúo cómico Venga Monjas) y desplegó un original y algo confuso ‘show’ teatral con cambio de vestuario, gestos reivindicativos, crescendo dramático y doble sorpresa final (el planeta Teta y hombres con sujetadores). Demasiados estímulos, tal vez, pero indiscutiblemente personal. Arrasó tanto entre el jurado profesional como en el televoto.

Considerada una de las artistas más auténticas del panorama actual, Rigoberta Bandini, va a mostrar en directo en Zaragoza a sus seguidores su capacidad vocal y sus letras ingeniosas y pegadizas. Peculiaridades que ya ha mostrado sobradamente con éxitos como 'In Spain we call it soledad', uno de los himnos del confinamiento, y 'Perra'.

Rigoberta Bandini es el nombre artístico que utiliza Paula Ribó como cantante. Fuera del mundo de la música, Paula es actriz de doblaje, de teatro y dramaturga. Durante años, dobló el personaje infantil de Caillou y como directora teatral nos sorprendió con su 'Chinabum'. Fue en 2019 cuando saltó a la fama en la escena musical y ha llegado a convertirse en un referente en la música independiente.