Carlos García Manso (Carlos Zúñiga padre, como se le conoce en el sector taurino) con la sociedad Zúñiga y Toros SL sería, de facto y si no hay dictamen contrario, el nuevo empresario de la plaza de toros de Zaragoza para las temporadas 2022/2025. La mercantil, constituida por Zúñiga en julio de 2017 tiene como administrador único desde principios de diciembre pasado a José María González de Blas.

Con una oferta económica de 502.150 euros (IVA incluido) por temporada casi triplica el canon mínimo de salida de 180.000 euros y se distancia de la segunda oferta más elevada, curiosamente, la de su propio hijo Carlos Zúniga, que con Circuitos Taurinos, SL ofrece 423.500 euros. Se da la circunstancia de que, contra lo que pueda deducirse, padre e hijo mantienen una relación litigiosa y de distanciamiento por lo que no caben cábalas asociativas. Todo lo contrario.

El resto de la seis ofertas admitidas (2020 Feria y toro SL no subsanó deficiencias en la documentación aportada, quedando excluida) fueron más contenidas: Nautalia (Rafael Garrido) ofertó 371.000 euros; Espectáculos Montauro 302.000 euros; la UTE Tauroemoción-Carmelo García 260.000 euros. La más baja fue la de los hermanos Chopera y la FIT, también como UTE: un total de 260.150 euros.

Hay que recordar que, por su parte, 2020 Feria y toro SL, interpuso en fechas pasadas un recurso contra el pliego de condiciones para la adjudicación del contrato. Fuentes no confirmadas apuntan a que su propuesta económica habría ido todavía más por arriba de la más elevada de las admitidas.

El contenido artístico de las propuestas se ciñe estrictamente a lo exigido por el pliego habiendo casi ninguna variación. Los descuentos al abonado de temporada se estiman en un 25%, para jóvenes hasta 25 años el 15% y para jubilados el 15%.

Todos ellos se suman la celebración de un Bolsín para aspirantes con dos eliminatorias en formato seis para seis en clase práctica y como premio, una novillada sin picadores y de luces para los tres más destacados; la programación de una novillada picada con ganado de un hierro histórico; un festejo goyesco y la instalación de dos pantallas electrónicas de información en los pasillos interiores del coso.

Las ofertas

El común denominador entre las seis candidatas admitidas es el mero cumplimiento del articulado mínimo exigido. Todas ellas (excepto la UTE Chopera-FIT que va con un 15%) ofrecen el 25% de descuento para abonos de temporada y el 15% para jóvenes hasta 25 años y jubilados. Todas incluyen el Bolsín para aspirantes en formato de clase práctica de seis para seis para alumnos de las escuelas taurinas aragonesas con premio final para los tres más destacados vestidos de luces en una novillada picada. También la corrida con atuendo al estilo goyesco y las dos pantallas en el pasillo interior del coso. Las diferencias están en la propuesta económica anual (cantidades IVA incluido), que resulta determinante.

La valoración del empresario

El virtual empresario del coso zaragozano, Carlos Zúñiga padre, recibió con serena satisfacción la noticia de su privilegiada situación. Hombre de edad y experiencia, reconoce que «era una asignatura pendiente». «Ya me presenté al último concurso y quedé finalista. En el sorteo le tocó a… junior (por su hijo Carlos)». En cuanto a la solvencia, despeja dudas al estilo clásico afirmando que «cuando he ido a Zaragoza lo he hecho consciente y no a tocar las narices. Estoy preparado para eso y para todo lo demás. Soy un profesional de toda la vida para caer ahora en un desaguisado». ¿Contará con alguna ayuda, algún apoyo que no conozcamos? «Bueno, es un tema que de momento no puedo revelar, yo cuando he decidido concursar ya lo tenía todo organizado, solvencia financiera, administrativa...». Hay que recordar que en cuanto a la solvencia profesional se exige haber organizado al menos siete corridas de toros anuales en plazas de primera y segunda categoría, en al menos tres de las cinco temporadas anteriores. Caso de no cumplir dichos requisito, pasaría a proponerse la oferta mejor valorada. Y así, sucesivamente.