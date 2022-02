Bajo la idea de que La lluvia amarilla “no es una obra costumbrista sino poética sobre el tiempo, los abrazos que no se dan y las emociones que no se comparte, el oscense Jesús Arbués ideó la adaptación escénica de la novela de Julio Llamazares (precursora del concepto de la España vacía tan en boga en la actualidad) que, después de un arrollador éxito en el Teatro Español de Madrid, llega este jueves al Teatro Principal de Zaragoza donde estará en cartel hasta el domingo. El propio Arbués, director y creador de la adaptación, junto a los actores Ricardo Joven y Alicia Montesquieu, y el gerente del Patronato de las Artes Escénicas de Zaragoza, José María Turmo, ha presentado esta mañana la producción que promete ser una de las sensaciones de la temporada escénica del teatro.

