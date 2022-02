Esa famosa escena en la que Sam y Molly se juntan para hacer una nueva figura de barro sigue descansando en las retinas de todos los que vieron la película Ghost allá por 1990. Tres décadas después, una de las historias de amor que marcaron a varias generaciones salta al formato musical y en español.

Una plantilla de lujo forma una función que lleva más de dos años triunfando en la Gran Vía madrileña. David Bustamante, una de las últimas incorporaciones, debuta como actor teatral en un equipo que completan Ricky Merino, Cristina Llorente, Ela Ruiz y Christian Sánchez, además de una decena de personajes secundarios y extras.

La adaptación de Ghost no se queda en una reproducción fiel de la exitosa película protagonizada por Patrick Swayze y Demi Moore. El musical aspira, y consigue, que el espectador descubra nuevos elementos en una historia que ya conoce de antemano. El potente montaje, los trucos de magia y los diferentes números musicales son un aporte extraordinario que solo la adaptación a las tablas podría conseguir.

Identificados

Como no podía ser de otra manera, no solo los asistentes a las funciones recuerdan la traición de Carl a Sam ni la odisea de Oda Mae por conectar con los espíritus. Los actores principales de la obra también tienen una relación muy especial con la película. Un contacto que viene de mucho antes de protagonizar la función.

«Cuando la vi en Cuba me pareció una buena película, pero no me volví loca», admite Ela Ruiz, que tiene el papel de la vidente que en su día representó Whoopi Goldberg. Algo muy diferente a lo que vivió Cristina Llorente, Molly en la ficción, que convivió con el largometraje ya que tiene cuatro hermanas mayores que «estaban muy enamoradas de Patrick Swayze». Quizá relación más curiosa es la de Christian Sánchez, el antagonista: «Mi madre era muy fan de Swayze pero yo de niño tenía mucho miedo a los fantasmas... Era algo raro».

Aunque en forma de adaptación, subir al escenario con unos personajes tan conocidos también ha generado anécdotas en estos actores. «Mis hermanas no se creyeron que yo iba a hacer de Demi Moore», comenta Llorente, cuya interpretación en este musical le ha valido el premio a mejor actriz principal en los Brodway Awards. «Nos decían que no nos parecemos a los actores originales», señala Sánchez, que tranquiliza al público que pueda tener alguna duda: «Hay que confiar en la magia del teatro, que lo hace todo posible».

La preparación para perfeccionar su actuación también se ha movido entre el cine y el teatro. Ninguno de los tres protagonistas recuerda las veces que ha visto Ghost desde que se hicieron con sus papeles. «Tampoco me gusta mucho regresar a la película, porque quiero que el personaje tenga algo mío», explica Ruiz, que tiene claro que esta Oda Mae «cuenta con muchos rasgos cubanos». De nuevo, Sánchez es el encargado de certificar que, pese a las aportaciones propias de cada uno de los intérpretes, la fidelidad con la película original es total: «Sentimos mucha responsabilidad y compartimos el mismo cariño que el espectador tiene con la película».

El otro gran atractivo de la función llega de la mano de su protagonista masculino. En esta segunda temporada del musical, David Bustamante y Ricky Merino se alternan en el papel de Sam. El primero se estrena como actor de teatro y el segundo certifica que su salto a la fama, que llegó en una reciente edición de Operación Triunfo, no es fruto de la casualidad. «David atrae a mucha gente que, de otra manera, quizá no se acercarían a los teatros a ver un musical», coinciden sus compañeros.

Gira nacional

Sea Bustamante o sea Merino el gran protagonista de la obra, Ghost es un musical al que el espectador no debe temer y al que debe llegar con ganas de ser sorprendido: «La forma de hacer un musical es mucho más compleja que la de una película». Una técnica que Cristina Llorente resume: «El musical es el espectáculo más completo que existe, porque es el único género artístico que hace de todo sobre el escenario».

Ghost, uno de los musicales con más éxito en los últimos años en España, comienza este mes su gira por todo el país, recorriendo hasta siete ciudades en los próximos tres meses. El espectáculo llegará a Zaragoza a mediados de marzo, entre el 17 y el 20. El Palacio de Congresos es el lugar elegido para un espectáculo que cuenta con una puesta en escena impresionante y transportará al público al Nueva York de los años noventa. David Bustamante actuará en las funciones del jueves 17 de marzo a las 20.30; viernes 18 a las 18.00, sábado 19 a las 21.30h y domingo 20 a las 17.00 horas; mientras que Ricky Merino lo hará el viernes 18 a las 21.30h y el sábado 19 a las 18.00. Las entradas ya están a la venta, con un precio a partir de 30 euros.