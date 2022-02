Decía la semana pasada María Guerra con motivo de los Premios Feroz que se entregaron en Zaragoza por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España que preside, que los premios sirven para hacer una criba de cara a que el espectador pueda saber qué películas merecen ser vistas. Dicho de otra forma, que una simple nominación para una producción, por ejemplo, sirve como un acto de prescribir que puede atraer a más espectadores a las salas. En España, se estrenaron más de cien películas de cine patrio durante el año 2021 y vieron la luz también un buen número de series. Y, aunque nunca seré yo el que critique la amplia creación cultural venga de donde venga, lo que está claro es que en algún lado hay que poner sino el freno, un filtro de selección porque, efectivamente, es imposible que un ser humano normal con sus horarios, sus trabajos y sus obligaciones, pueda disfrutar de todos los estrenos por muy cinéfilo que sea.

Desde hace unos años, concretamente desde la irrupción de Spotify y similares, en la música se ha instalado el mensaje de que lo bueno que ha traído este modelo es que se ha roto la barrera de los prescriptores y se ha democratizado el acceso a la cultura. No pongo en duda de que algo de razón hay y este nuevo modelo (por llamarlo de alguna forma ya que hay en muchos aspectos que no difiere mucho del de hace 30 años) le permite a cualquier artista ofrecer su música sin intermediarios y llegar a un público que puede aplaudir (o no) su propuesta. Lo que sucede es que, realmente, explicado así el modelo Spotify, es una utopía. La posibilidad de que un usuario normal de la plataforma acabe escuchando un grupo minoritario al azar sin que haya habido una recomendación por en medio es bastante cercana a cero.

Es decir, sí se ha avanzado en el hecho de que el gran público puede acceder a casi cualquier manifestación, pero sigue siendo necesaria la prescripción para descubrir propuestas interesantes. Ya sé qué me dirán que ha habido fenómenos que han saltado todas las barreras y han conseguido triunfar sin estas recomendaciones, pero esos casos son extremadamente reducidos en comparación con los contrarios.

En el mundo del arte

Lo mismo sucede en el mundo del arte y las exposiciones y, sin duda, en la literatura porque la cantidad de libros que se editan en un año son inasumibles casi incluso para las propias librerías.

En el siglo XXI más que nunca son necesarias las prescripciones aunque puedan servir (es más que evidente y no creo que sea malo) incluso para descartar una opción. Enfrentarse al amplio mercado cultural en el que se ha instalado la sociedad sin unas pautas para afrontarlo es sinónimo de naufragio y, probablemente, de malas elecciones a la hora de dedicarles tiempo.

Por lo tanto, en un mundo en el que hasta las plataformas de streaming como Netflix han decidido crear un algoritmo para tratar de recomendar al espectador series o películas de su gusto (por cierto, no acaban de hilar fino, será por la ausencia de factor humano), se impone más que nunca la urgencia de los expertos que sean capaces de hacer una selección de la oferta cultural. Ojo, un filtro que nazca desde la honradez, la sensatez, la inteligencia y alejado de cualquier interés de mercado y de intercambio de favores cruzados. Aunque todos tenemos la suficiente inteligencia para identificar la recomendación profesional de la que está muy lejos de serlo. Esta idea, por otra parte, es la que sobrevoló en buena parte del discurso crítico que pronunció María Guerra durante la gala de los Premios Feroz.