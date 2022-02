No había salido del ensayo y en 2021 decidió cambiar de género literario. En apenas ocho meses, la aragonesa Begoña Garrido ha publicado sus dos primeras novelas. La segunda, El marido de la maestra, salió al mercado a comienzos del mes de diciembre.

Un texto que lejos de limitarse a contar una aventura es también una reivindicación. «El marido de la maestra es un homenaje a todas esas personas que no salen en los libros de Historia», explica Garrido, que considera que estos personajes ocultos son «imprescindibles» para que el mundo siga hacia delante. Además, la escritora pone el ojo en la figura de la mujer, olvidada incluso en algunos momentos del siglo XX, época en la que se ambienta el libro.

«Las protagonistas son mujeres que salen de casa para trabajar por sus familias», cuenta la escritora, que tampoco juzga a aquellas que se quedaban en casa «haciendo un trabajo igual de importante»: «La mujer siempre ha trabajado, otra cosa es que no se reconociese en la sociedad todo lo que hacía». La autora sentencia: «Es un libro feminista porque yo soy feminista».

El marido de la costurera, como Mujeres sin máscara, primer texto de Garrido, tiene una difícil clasificación: «Me es más sencillo decir lo que no son mis novelas». Así, la autora sigue reflexionando sobre dónde colocan las librerías y grandes almacenes sus escritos. «Alguna vez me han dicho que me muevo en la prosa poética», cuenta la escritora, que valora su incursión en este estilo porque sus libros animan «a que cada lector viva su propia experiencia».

Su relación con los lectores también ha cambiado con el paso del tiempo. Mientras que Mujeres sin máscara se presentó en unas circunstancias sociales muy distintas, la última novela de Garrido sí que se está presentando en un entorno considerado más normal. «En abril, con el primer libro, fue muy difícil hacer encuentros con los lectores o salir de la comunidad», lamenta la escritora, que celebra que ahora la situación sea muy diferente: «Con El marido de la maestra sí que estamos pudiendo hacer esas presentaciones». Una mejora de la realidad social que le ha hecho ir con la novela por varias librerías y bibliotecas de Aragón, además de preparar ya su salida de la comunidad. «Es muy distinto presentar cuando la gente ha podido leer el libro a cuando no lo ha hecho», recuerda Garrido, que comienza a ver como sus lectores dialogan en torno a su novela: «Es maravilloso ver cómo la gente comenta y se identifica con algunos pasajes del libro». Un proceso cíclico, el de lectores conocedores del libro, que volverá a su inicio cuando publique una nueva historia: «Sé que me tocará volver a explicar, a cambiar la forma de presentar... pero no pasa nada».

Cambio de registro

Acostumbrada a la escritura de ensayos, casi siempre de carácter social, Garrido se adentró en el mundillo novelesco con la intención de desviar el foco. «He entrado en la novela para eliminar los temas únicos», menciona la escritora, cansada de que los medios monopolizasen el debate dándole mucha presencia a determinadas noticias: «Estamos acostumbrados a que se hable de unos pocos temas grandes y otros ni se mencionen».

Su entrada en este nuevo género le ha permitido desarrollar una literatura que «llega a un público más amplio», mientras que el ensayo es «un texto más especializado que suelen leer las personas que se dedican al tema que se trata en él».

Frente a un género que necesita de fuentes y de rigor continúo, la novela permite a Garrido crear «personajes y situaciones fantásticas, casi inimaginables»: «La novela es un género que termina donde el autor quiere».

El futuro próximo depende de las editoriales y de las facilidades que dé el mercado editorial, pero Garrido tiene claro que quiere continuar con su recién estrenada profesión de novelista: «Escribo en todo momento porque cada cosa que me llama la atención, como un olor o una conversación, me sirven para el momento de sentarme frente al teclado».