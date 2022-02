El videoclip de Eres un clásico, uno de los doce temas del álbum Música para un teatro invisible estrenado hace unos meses por el cantante y compositor David Angulo, ya se puede ver en YouTube. Con una puesta en escena envolvente y llena de fuerza, este trabajo artístico sorprende con luminosos exteriores y escenarios singulares como los Antiguos Depósitos de Agua de Pignatelli y el Palacio de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza.

Realizado y grabado por Diego Martín y con fotografía de Jorge Armengod, el vídeo despliega toda la energía de la canción interpretada por David Angulo y de la brillante ejecución musical que ofrecen Richi Martínez (piano y teclados), José Luis Arrazola (guitarra), Satur Rodríguez (bajo eléctrico), Chabi benedé (guitarra acústica) y Quique Casanova (batería). Y cautiva también la colaboración especial de las hijas del cantante, con la bonita voz de Inés Angulo Aznar irrumpiendo en varias estrofas y escenas llenas de complicidad, en las que también baila la pequeña de la familia, Laura Angulo Aznar.

Subvencionado por Gobierno de Aragón y producido por ¡HOLA CLAVEL! Producciones, el videoclip cuenta, al igual que el disco, con David Angulo y Richi Martínez al frente de la producción musical, que fue realizada en Estudios KIKOS y el propio Estudio ¡HOLA CLAVEL!

Un disco en gira

Música para un teatro invisible está a la venta desde el pasado verano y retomará ahora su gira de presentaciones en directo dentro y fuera de Aragón. David Angulo ofrece en este disco doce temas llenos de matices diferentes, talento y buena música que se mueve dentro y fuera de los límites del rock, la canción de autor, el soul y el blues, aderezado con sonidos más cinematográficos o teatrales.

Sobradamente conocido por su trabajo al frente de los musicales de Oregón TV, y por su paso como colaborador musical de la Cadena SER, es además cantante y compositor para teatro, cine, televisión y radio, y colaborador de artistas como Carmen París, Amaral, Fran Perea, Mabü, Especialistas, Iván mella (Izal) o María José Hernández. Su trabajo ha merecido nominaciones en premios tan destacados como los Max de Teatro o Aragón Musical, y acaba de recibir el Premio Artes&Letras de Heraldo de Aragón por su trayectoria musical y su nuevo disco Música para un teatro invisible.

Su primer disco en solitario fue Habitación 404, y ha pasado bastante tiempo hasta que David Angulo ha podido dar forma a este nuevo trabajo, que comenzó a crear hace ya tres años “haciendo las canciones a la par que mis otros trabajos. He elegido las letras que más me han emocionado, y he contado con grandes colaboraciones de amigos y familia. La verdad es que estamos muy contentos con el resultado y con la buena valoración que nos está llegando por parte del público”.

El videoclip Eres un clásico es el tercero de los temas del nuevo disco que cuenta con versión audiovisual, tras el lanzamiento de Nos pilló desprevenidos, lanzado en pleno confinamiento, y de Malos compañeros vs. hombres de bien, que fueron el avance de discográfico de Música para un teatro invisible.