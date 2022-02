El fin de las restricciones de aforo y horario en la hostelería ha propiciado la vuelta de la programación musical de las salas de la capital aragonesa. Una programación que, en el caso del Rock & Blues Café, regresa con platos fuertes como la presentación del cuarto disco de The Excitements y el concierto de La Banda de Late Motiv.

La banda catalana de referencia del rythm’n’blues y soul de nuestro país, The Excitements, se subirá al escenario del Rock & Blues el próximo 25 de febrero a las 21:00h. Lo hará para presentar en Zaragoza su cuarto disco de estudio, ‘Keepin’ on’, en la segunda fecha de una gira que les llevará también a San Sebastián, Madrid, Barcelona, Alicante y Aranda de Duero.

The Excitements volvió a los escenarios el pasado mes de septiembre tras el parón por la pandemia con ánimos renovados y una nueva vocalista. Se trata de la cantante francesa nacida en Somalia, Kissia San, una esperada incorporación que les ha permitido ampliar su espectro sin perder la fuerza que les ha caracterizado durante todos estos años. La artista viene de liderar numerosos proyectos dentro de la escena francesa del blues y del soul. Con ‘Keepin’ on’, compuesto por 14 temas, apuestan por melodías clásicas que se unen a los sonidos old school soul y rythm and blues marca de la casa y a letras que hablan tanto de temas sociales como de relaciones interpersonales.

Una semana después, el 4 de marzo, será el turno de La Banda de Late Motiv, una agrupación nacida en 2016 por encargo de Andreu Buenafuente para poner la nota musical al ‘late night’ más popular de los últimos tiempos.

La banda se subirá al escenario a las 21:00h para hacer un repaso por clásicos del rock, R&B, soul y otro amplio abanico de estilos musicales, representados por grandes grupos como Rolling Stones, The Beatles, Ray Charles, Sam Cooke, Wilson Picket, Ottis Reding o Michael Jackson.

Una banda formada por grandes músicos

La Banda de Late Motiv está compuesta por seis miembros que acumulan una gran trayectoria a sus espaldas en el horizonte musical español, habiendo acompañado a artistas de la talla de Enrique Bunbury, Dani Martín, Iván Ferreiro, Manolo García, Kase.O, Zahara, Raphael o Ana Belén, entre muchos otros.

Esta alianza de músicos está formada por Pablo Novoa, quien además de guitarra ostenta el puesto de director artístico; Litus, voz y segundo guitarra de la banda; Mac Hernández, bajista de pro quien formó parte del proyecto desde su más pura raíz; Luis María Moreno ‘Pirata’, al mando de los vientos y percusión; Coke Santos, quien cogió las riendas de la batería en la segunda temporada del ‘late night’, y el aragonés Santi Comet, encargado excepcional de los teclados.

Las entradas para ambos conciertos ya están a la venta a través de la web del Rock & Blues y www.sweetcarolinezgz.com desde 15€ más gastos para The Excitements y desde 12€ más gastos para La Banda de Late Motiv.