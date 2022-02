El documental Héroes: Silencio y rock&roll, dirigido por el algecireño Alexis Morante y producido por el zaragozano Miguel Ángel Lamata, será la única propuesta con sello aragonés en la ceremonia de los Goya que se celebra este sábado en Valencia. La cinta sobre la banda aragonesa más internacional de todos los tiempos compite por el Goya a mejor película documental junto a El retorno: la vida después del ISIS (Alba Sotorra), Quien lo impide (Jonás Trueba) y Un blues para Teherán (Javier Tolentino). Para Lamata, «aunque suena a tópico, el premio en sí es estar nominado».

¿Con qué expectativas acude a la gala?

Con la expectativa de pasarlo bien, porque es la primera vez que voy. Estuve a punto de ir en 2010 o 2009, cuando Miguel Ángel Aijón y yo estuvimos involucrados en el guion de la gala que presentó Carmen Machi. Al final decidimos no ir para ver si las tonterías que habíamos escrito funcionaban o no al otro lado de la pantalla (risas). Creo que lo último que tienes que hacer con esto de los premios es preocuparte de ellos. Cuanta menos importancia les des, creo que es mejor.

Héroes: Silencio y rock&roll también estuvo nominado en los Forqué y al final no pudo ser...

Ni contaba con la nominación a los Forqué ni a los Goya, de verdad. No hemos hecho nada por perseguirla y si ha llegado ha sido también porque Netflix ha dado mucha visibilidad al documental. Estaría bien ganar un Goya pero también no ganarlo. Las dos cosas molan, por eso vamos muy tranquilos a la gala. Suena a tópico pero el premio en sí es estar nominados.

«En el documental, los cuatro ‘héroes’ cuentan todo lo que pasó a corazón abierto»

¿Cómo valora la competencia en su candidatura?

La verdad es que son tres pedazo de documentales y todos muy interesantes. Por eso, la nominación, por inesperada, ya es un regalazo.

¿Ve habitualmente la gala de los Goya?

En mis buenos tiempos, cuando era un cinéfilo irredento, estaba esperando como agua de mayo que llegaran los premios, sobre todo los Oscar. Ahora cada vez me interesan menos, aunque siempre tienen su historia.

¿Prevé divertirse?

Al final, estas galas son un montón de galardones que hay que entregar y cada premiado va a subir a agradecérselo a los suyos... Amenizar eso es muy complicado. Por otra parte, no hay que olvidar que estas ceremonias son un invento que hizo la industria para ayudarse a sí misma, un invento que por cierto está bastante bien pensado. Además, en estas ceremonias siempre puede darse algún momento de caos. Aunque, eso sí, no creo que se supere nunca lo que ocurrió en los Oscar de 2017 con La La Land, porque eso pareció mas propio de una gala dirigida por los Hermanos Marx (risas).

Netflix ha permitido que Héroes: Silencio y rock&roll se vea en buena parte del mundo. ¿Saben cuántos espectadores lo han podido ver?

No tenemos datos concretos, pero bastantes millones de personas, y en Netflix están contentos. El feedback del público y de la crítica ha sido extraordinariamente bueno. Incluso le ha gustado a gente que no se declaraban como fans de los Héroes, lo que me parece el mejor elogio que nos podían hacer.

«Todavía no puedo adelantar nada, pero este año voy a dirigir una nueva película»

Los cuatro héroes se involucraron en el proyecto, algo que era fundamental.

Totalmente. Fueron muy honestos en las entrevistas, desnudaron su alma y nos contaron a corazón abierto todo lo que pasó. Su entrega al proyecto fue total. Luego, Alexis y Nacho Blanco hicieron un trabajo extraordinario. También la documentación de Álex Cortés fue muy exhaustiva con más de 600 horas de material. Todo eso ayudó mucho a que la peli tuviera un ritmo trepidante.

El documental ha demostrado que los Héroes del Silencio siguen teniendo mucho tirón pese al paso de los años.

Haciendo el documental me acabé dando cuenta yo mismo de lo grandes que fueron. Su eco resuena en muchas partes del mundo y eran muy queridos en sitios inesperados como Japón.

Ha reconocido en varias ocasiones que es muy fan de los Héroes. ¿Cuando Alexis Morante le propuso el proyecto no pudo decir que no?

No era un proyecto que se pudiera dejar escapar. Además, como bien dices, me tocaba en lo personal. Conozco a los cuatro héroes de nuestros tiempos mozos. Sobre todo a Enrique (Bunbury) y a Pedro (Andreu) de coincidir en La Estación del Silencio y el documental me hacía especial ilusión. Más allá de que creo que Héroes ha sido la banda de rock en español más grande de la historia. Tenían una gran personalidad, sonaban como un trueno, supieron encontrar un estilo propio y reconocible a los dos acordes. Además, la propuesta de Alexis llegó en un buen momento. A mí me apetecía producir una peli no escrita ni dirigida por mí, porque pensaba que iba a aprender mucho, como así fue.

¿Volverá a trabajar con Morante?

La posibilidad de volver a trabajar con Alexis no es ni mucho menos descabellada. Pero ahora de lo que tengo ganas sobre todo es de trabajar conmigo mismo como director, de producir una peli de Lamata.

¿Puede avanzar algo?

Bueno, aún no puedo adelantar nada pero este año voy a dirigir una peli. El guion no es mío y esperamos rodarla a final de año con el objetivo de estrenarla en 2023.

¿Ha hablado recientemente con alguno de los ‘héroes’?

Sí, tengo un trato regular con los cuatro. Todos acabaron muy contentos de lo que se cuenta en el documental y de cómo se cuenta. Algo fundamental para Alexis y para mí, porque lo contrario hubiera sido trágico.

¿Ve factible una nueva gira de reunión de la banda como la de 2007?

A mí, como a muchos, me encantaría que se produjera ese reencuentro. Sueño con ello, pero para eso tendría que alinearse entero todo el cosmos, no solo los planetas (risas).