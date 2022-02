El cantante David Angulo presenta su nuevo videoclip Eres un clásico, de su álbum ‘Música para un teatro invisible’, con el que reivindica “la magia de lo de siempre” a través de doce temas llenos de matices y talento que aceptan la importancia del audiovisual en una época “en la que impera a lo musical”.

Este vídeo, que le sirve de mensaje para su mujer, la actriz Marisol Aznar, con la que “seguir siendo tiempo y magia”, cuenta con una puesta en escena envolvente y llena de fuerza gracias a la compañía de sus hijas y localizaciones de “película” de la ciudad de Zaragoza, como son los Antiguos Depósitos de Agua de Pignatelli y el Palacio de la Real Maestranza de Caballería de la ciudad en donde se vivieron “momentos llenos de inspiración” y Angulo confiesa haberse sentido “muy libre todo el tiempo”.

Acaba de lanzar el videoclip de Eres un clásico, una canción que pertenece a su álbum ‘Música para un teatro invisible’. ¿Qué me puede contar del viaje que hay en él?

Es una imagen con la que empiezo yo, en mi cabeza. Me gustaba la idea de que empezara con un piano en medio de la nada, en un lugar indeterminado que podría ser cualquiera. Después, tú ves otro espacio y te parece un poco una catedral, pero no. Solamente tiene unas bóvedas en las que el director de fotografía José Armengol quiso incidir e iluminar. Me enamoré de cada uno de los sitios y hasta grabé en el Palacio de la Real Maestranza de Caballería, aunque fue un poco difícil al principio. Fue todo fantástico. Entre el espacio, el vestuario con el que creamos un personaje y la magia que surgió, fueron momentos llenos de inspiración en los que me sentía muy libre todo el tiempo. También en la parte de la azotea, que resulta ser la de mi dentista (jajaja). Pero ahí estoy con mi hija mayor, cantando y mi hija pequeña aparece bailando, con el atardecer. Todo va unido y es verdad para una canción que está dedicada a mi mujer Marisol a la que le digo que es un clásico, pero no en el sentido peyorativo sino en el sentido de ser mayor, ser tiempo y seguir siendo magia.

¿Cómo de importante es potenciar la riqueza de espacios de Zaragoza en lo que hace?

Lo es, y me gusta hacerlo. Hay lugares llenos de magia y exóticos que apenas sabemos que están. No sé si con más presupuesto hubiéramos ido a grabar a otro sitio, pero no me arrepiento. Creo que son espacios muy bonitos, de película y que acompañan a la perfección este vídeo y mensaje.

Además, el equipo humano y profesional… ¿son una pieza clave en este puzle?

Sin ninguna duda. Al principio casi trabajo con otras personas, pero me alegro de que hayan sido ellos y no saliera lo otro. Todos tenemos muy buena onda y es una maravilla trabajar con ellos porque lo grabamos, además, en dos días y medio y todo salía rodado. A nivel de producción todo iba a su tiempo y las cosas nos acompañaban para potenciar la emoción y energía de la canción. Creo que lo hemos conseguido.

¿Por qué decidió sacar este tema ahora? ¿Fue de manera orgánico y surgió “así”?

Sí, absolutamente. Yo lo hubiera sacado un poco antes, pero las cosas han salido así. En medio de una pandemia no podemos pedir mucho más y teniendo un trabajo como el que tengo en Oregón TV es difícil encontrar grandes huecos. Le pasa lo mismo al equipo técnico. Entonces, bueno, íbamos a intentar tenerlo en enero o si apretábamos a finales de año, pero no pudo ser. No pasa nada. Ahora ya está fuera y es para todo el público.

¿Es difícil ser un clásico desde el punto en el que lo cuenta en un mundo tan cambiante y tan poco permanente?

En ese sentido es una letra de reivindicación, sí. Yo creo que con el tiempo vas adquiriendo otro tipo de sabiduría y las cosas no están medidas por una urgencia. Todo se posa más y se siente. Mucha gente me ha dicho que se siente identificada con ella. En este caso, está dedicada a mi mujer y a que da igual que pasen los años, porque nos tenemos el uno al otro.

¿Y por qué une la palabra teatro con invisible en el título de su álbum?

Es un encargo a mí mismo, ya que yo hago música para obras de teatro. Con este disco he intentado hacer canciones menos concretas, que tengan más interpretaciones y lecturas. Y, sobre todo, que la gente pueda hacerlas suyas y pueda encontrar mucha variedad.

¿Cuál es su balance que hace desde que empezó con Habitación 404 hasta el lanzamiento de este videoclip?

Es positivo, han cambiado tantas cosas… Lo primero de todo es que he aprendido bastante del oficio tanto como cantante, música o intérprete. Es un mundo con mucho estrés y tienes que ir adaptándote. Además, por ejemplo, antes lo último que hacía de una canción era la letra y ahora ha cambiado.

Nombra la palabra futuro en la letra… ¿Qué es lo que vamos a ver próximamente en cuanto a proyectos y nueva música?

Quiero disfrutar del lanzamiento y de cómo lo está recibiendo la gente. Mi misión es que llegue a más personas y que se de a conocer, pero seguiremos con otros proyectos. Es difícil sacar tiempo con los rodajes de Oregón TV y con las obras de teatro, pero siempre hay hueco para la música y el audiovisual. Hay una canción muy cinematográfica a la que le pega un vídeo, así que seguramente se siga por esa. No lo sé, pero no quiero hacer algo rápido. Además, me he dado cuenta de que la gente valora mucho más el audiovisual que hace años, cuando se quedaban impresionados por los discos. Ahora la gente va canción por canción picoteando y escuchándola despacio, de manera profunda e individual. Llama mucho más la atención y se valora desde otro punto. Entonces hay que intentar hacer las cosas bien, pero no hay que negar que estamos en una época en la que lo audiovisual impera a lo musical.