–¿Es el ridículo algo intrínsicamente humano?

–Sí, los animales no tienen sentido del ridículo. Es una cuestión intelectual del hombre, una construcción, un problema de distanciamiento.

–¿Y también una protección? Al menos, así lo utiliza Marcial, su protagonista.

–Y también una debilidad. Pero es bueno que tengamos cierto sentido del ridículo. Lo vemos a menudo en los redes sociales, hay gente que no tiene el menor sentido del ridículo y si lo tienen, lo ocultan, porque hay que ver que cantidades de situaciones ridículas vemos. Marcial tiene el miedo a hacer el ridículo que es tener miedo a la opinión ajena. Cuando uno depende mucho de ella, siempre está pendiente de si hace el ridículo, de si lo miran, si no lo miran, si tendrá bien esto, si el pelo… La opinión ajena es tiránica y el ridículo depende mucho de la mirada de las demás.

–La novela también habla de esa dualidad amor–odio, está claro que a usted le gustan las dualidades.

–No, no, no, no es que me hayan gustado, es que van juntos. El amor y el odio van juntos como tantas otras cosas. No es que yo haya dicho nada. Además, yo me limito a contar una historia, no me manejo en términos abstractos, en el mal y el bien. Imagínate que a Dostoievski le preguntan sobre lo que está escribiendo y dice que una novela sobre el bien y el mal. Lo que él hubiera dicho es algo como es la historia de un estudiante que vive en Moscú en una pensión… El que cuenta una historia no incurre en ese tipo de alegorías pero es verdad que el bien y el mal vertebra la visión del protagonista de mi novela. Todo porque es alguien que ha salido de la infancia dolido con el género humano, con el prójimo, tiene la dignidad herida y su orgullo le obliga a precaverse de las ofensas que le puedan causar. El odio y el amor están más próximos de lo que se cree, de amar a alguien podemos pasar a odiarle en un momento.