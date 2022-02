No es casualidad que The Hole sea uno de los espectáculos más seguidos de las artes escénicas españolas. Su fórmula de teatro, cabaret y circo caló en la sociedad en 2011 y desde entonces ha cosechado éxitos de manera ininterrumpida. Su última versión, The Hole X, con la que celebran sus diez años sobre las tablas, llegará a Zaragoza el próximo 10 de marzo con la intención de seducir, alterar y entretener a todos sus asistentes.

Eva Isanta, que se estrena en la función, y Carlos Alexandre, responsable de la gira del espectáculo por toda España, han presentado el show este jueves en el Teatro Principal de Zaragoza, que acogerá The Hole X durante tres semanas en el mes de marzo. Alexandre ha adelantado que esta nueva función recupera «la obra original de The Hole, pero con nuevos elementos para celebrar el décimo aniversario». El organizador de la cita también ha recordado que Zaragoza nunca llegó a ver esa primera función, pero sí ha podido disfrutar de The Hole 2 y The Hole X, secuela y precuela, respectivamente.

Isanta ha declarado estar «muy contenta» por su regreso a la capital aragonesa y ha asegurado que el Teatro Principal es «uno de los mejores espacios» de todo el país. En su papel de maestra de ceremonias, la actriz, conocida por sus apariciones en Aquí no hay quien viva y en La que se avecina, ha descrito el espectáculo en el que se estrena como «un canto a la vida, que hace despertar los sentidos e invita a vivir el momento presente». «No es una fiesta, porque la fiesta se debe vivir cada día», ha advertido la actriz, que ha confesado no creerse estar dentro del prestigioso elenco, que se convierte en «un auténtico reto para todos los actores».

Tres maestros de ceremonias

Además de la popular actriz, Álex O'Dogherty y Canco Rodríguez también son los maestros de ceremonias de The Hole X. Esta es la figura más importante de toda la actuación, pues es sobre la que recae la fuerza del show. «Nuestros maestros de ceremonias son el hilo conductor de la obra», ha especificado Alexandre, que ha indicado que cada uno de los actores ofrece una versión distinta del mismo papel: «Es una experiencia completamente distinta».

Mientras que O'Dogherty es el escritor de parte del guion y Rodríguez ya tiene experiencia en el papel, Isanta se estrena aludiendo a «la parte femenina». «Soy una maestra que se diferencia de los otros, cargados de testosterona», ha contado la actriz, que ha mostrado su papel como «estimuladores, nunca como personajes malos». Ese estímulo que los tres intentarán llevar al público es fundamental, ya que «la interacción con los asistentes hace que todo vaya para adelante».

The Hole X llega a Zaragoza con su ya clásica mezcla de cabaret, circo y teatro que es capaz de unir sobre el escenario a artistas de distintas disciplinas y de todas las partes del mundo. Un completo espectáculo que, más allá de un guion diferente a su última vez en la capital aragonesa, también tendrá una puesta en escena radicalmente opuesta. Mientras que en su última vez en el Principal la compañía retiró las butacas y dispuso numerosas mesas, ambientándolo todo como un bar, ahora los asientos tradicionales se mantienen. «Este nuevo formato está pensado para una disposición convencional del teatro», ha señalado Alexandre, que no ha ocultado que The Hole X también se puede representar «bajo la carpa de un circo o con el público dispuesto en mesas».

En la presentación también han participado Sara Fernández, vicealcaldesa y consejera de Cultura y Proyección Exterior, y José María Turmo, gerente del Patronato de Artes Escénicas. Fernández ha defendido que Zaragoza es «una apuesta segura para todas las compañías» y ha augurado el éxito de The Hole X, ya que es «un espectáculo con estilo propio». Unos buenos presagios que ha compartido Turmo, que ha valorado la llegada de esta función como «uno de los sucesos de la temporada teatral».

Desde el 10 y hasta el 27 de marzo, The Hole X ocupará el Teatro Principal de Zaragoza. Las entradas ya están a la venta, tanto en la web como en las taquillas del propio teatro. El precio de las entradas oscila entre los 5 y los 50 euros.