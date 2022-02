Travis Birds se dio a conocer al gran público a principios de 2019 gracias a que su tema 'Coyotes' fue elegido para encabezar la serie 'El Embarcadero'. También por su versión del '19 días y 500 noches' en el disco de tributo a Sabina. Desde entonces, la joven artista de Leganés no ha dejado de consolidar su propuesta y este año ha publicado su segundo trabajo discográfico, 'La Costa de los Mosquitos', un álbum que ya ha presentado en varias localidades de la comunidad. Este sábado llega a la Sala López de Zaragoza (21.00 horas).

-Últimamente se ha prodigado bastante por la comunidad. ¿Cómo le trata el público aragonés?

-Solo tengo buenas palabras. En todos los conciertos hemos agotado las entradas y me he sentido muy querida por la gente. Además, me gusta mucho Aragón, sobre todo la zona del Pirineo. El concierto de este sábado me hace mucha ilusión por poder tocar en Veruela, adonde voy con un percusionista y otro guitarra.

-Está presentando su nuevo disco. ¿Qué quería plasmar en él?

-El disco está basado en las obsesiones y lo que he intentado es ofrecer una especie de viaje al interior de cada uno. Ahondar un poco en ese mundo del subconsciente y recordar que la línea entre la locura y la cordura es a veces muy fina si te dejas llevar por algunos demonios y obsesiones. Quise componer de una forma muy metafórica para que cada uno pudiera interpretar el sentido de los temas con total libertad. Este disco es más oscuro y requiere de una escucha más delicada e introspectiva.

-¿Realizar ese viaje interior le ha servido a usted para sentirse más liberada de alguna forma?

-Me ha resultado muy enriquecedor e interesante, porque he sacado todas las canciones tras realizar ese viaje interior. Por la etapa que viví mientras componía, empecé a ver de una forma muy diferente todo eso concepto entre la cordura y la locura.

-¿Cómo ha evolucionado su propuesta desde el lanzamiento de su primer disco ('Año X') en 2016?

-Aunque el productor sigue siendo el mismo, musicalmente cambia bastante. El primer disco lo compuse sin saber música, de forma intuitiva, y son canciones que tienen un punto bastante inocente. La narrativa es distinta también. Ese disco era más literal, con historias que formaban como un libro de cuentos. 'La Costa de los Mosquitos' es un álbum más oscuro, quizá más complejo, y en él se ven todas las influencias que he ido recibiendo en estos años. Ir mejorando la interpretación vocal me ha abierto más puertas para experimentar y probar cosas nuevas. Todo ello ha dado pie a un punto más aflamencado, fruto de todas esas influencias más recientes.

-Parte de su familia es de Granada. ¿Se escuchaba mucho flamenco de niña en su casa?

-Flamenco no tanto, más copla. Al final, el folclore lo he ido descubriendo después. La clave para absorber todo eso ha sido verme con más seguridad como intérprete.

-¿Ya está componiendo nuevos temas?

-Sí, ya tengo mi tormenta gestándose (ríe), aunque con la gira me cuesta mucho ponerme a componer. Tengo muchas ganas de afrontar ya lo siguiente. Será distinto, a mí me gusta que cada trabajo tenga un punto diferente. Además, ahora estoy con otro espíritu, quizá menos dramático. Ojalá que pueda sacar algún adelanto pronto, tengo muchas ganas de dar un cambio musicalmente, basándome en otras influencias y sonoridades.

-¿Cómo es su proceso de composición?

-Lo primero que suelo hacer es sacar algún bajo porque es lo que más me inspira para componer. A partir de ahí voy creando a la vez la música y la letra.

-¿Cómo surgió la oportunidad de ‘El Embarcadero’?

-Subí un trozo de la canción a Instagram y, casualidades de la vida, lo vio la persona encargada de elegir la música de la serie. Al principio no me lo creía y la verdad es que ha supuesto mucha proyección para el proyecto.

-Las versiones que ha realizado también le han dado visibilidad...

-Empecé a hacer versiones tarde porque siempre me daba mucho respeto. Cuando me he atrevido me gusta llevarlas a mi terreno y la clave es que me emocione la canción original, como la de 'Ya no me acuerdo', de Estopa, que me ha sorprendido la buena acogida que ha tenido. No sé si seguiré sacando versiones, haré lo que me nazca en cada momento. Candidatas hay millones. Por nombrarte una te diría 'Puro teatro', de La Lupe.

-¿Seguirá colaborando con otros artistas?

-Las colaboraciones tienen un punto muy guay y cuando creo que puedo aportar algo me gusta hacerlo. Y si soy fan total del artista que me lo plantea, como puede ser el caso de Club del Río, pues se convierte además en una gran alegría.