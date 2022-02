Un año más, la presencia aragonesa en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid (Arco) vuelve a ser reducida. El Ejecutivo autonómico tampoco tiene este año estand propio (sí lo tuvo en las ediciones de 2017, 2018 y 2019), por lo que la presencia aragonesa en la feria, que se ha inaugurado este miércoles en Ifema, se reducirá a los artistas de la tierra que exhiban sus obras con galerías o fundaciones de otras comunidades. Las que pondrán el acento más aragonés a una semana en la que Madrid volverá ser el polo de atracción del arte contemporáneo serán la galería zaragozana Antonia Puyó y el proyecto impulsado por la gestora cultural Olga Julián. En una demostración de valentía y esfuerzo, ambas estarán presentes en JustMad, una de las citas que orbitan en torno a Arco. En concreto, esta feria de arte emergente abrirá este jueves sus puertas en el céntrico Palacio de Neptuno de Madrid.

Que Madrid se va a convertir hasta el domingo en la capital del arte contemporáneo es un hecho. Pero no solo por Arco, ya que la ciudad acoge varias ferias paralelas. Estos salones, quizá con menos nombre pero no por ello de menos interés, son los espacios elegidos por las galerías que no pueden cumplir los requisitos de Arco (tanto de trayectoria como económicos) pero que buscan estar presentes en una semana en la que están puestos muchos ojos del mundo del arte.

«Este es el quinto año consecutivo que vamos a JustMad y creo que es fundamental porque, aunque ahora las redes sociales ayudan mucho, al estar aquí puedes dar a conocer mejor a tus artistas y establecer contactos con otros de cara a posibles colaboraciones futuras», explica la directora de la galería Antonia Puyó, Patricia Rodrigo, que subraya que Arco y sus ferias satélites también son «una plataforma magnífica» para visibilizar el trabajo de la propia galería. «Para las salas de provincias esta es la mejor forma de seguir el panorama y acercarnos a los clientes potenciales, que la mayoría son de fuera de Aragón», apunta.

Una feria comercial

Desde un punto de vista meramente comercial, Rodrigo subraya que es una cita que «funciona muy bien». «Nosotros estamos muy satisfechos, no hay que olvidar que en pocos días se concentran en Madrid muchos coleccionistas», indica Rodrigo, que lamenta que Zaragoza es una plaza complicada en el mundo del arte, «y más en el contemporáneo».

En este sentido, reclama algo más de apoyo a las administraciones públicas para dar a conocer entre el gran público a los artistas contemporáneos a través de exposiciones. «Si la gente no está acostumbrada a ver este tipo de arte y no se familiariza con él, es difícil que luego se decida a comprarlo», sostiene Rodrigo.

La directora de la sala zaragozana acude a JustMad con artistas ya consolidados como Víctor Solanas-Díaz, la fotógrafa aragonesa Cecilia del Val y el murciano Rafael Fuster. Pero también ha apostado por una figura emergente, como es el caso del zaragozano Maiky Maik. Además, una artista de la galería, Olalla Gómez Valdericeda, ha sido elegida para un comisariado internacional en el que JustMad propone colaborar entre España y Latinoamérica.

Olga Julián Projects será la otra representación aragonesa en esta cita paralela a Arco. «El año pasado participamos por primera vez y este repetimos. Estar aquí nos supone una oportunidad increíble, sobre todo para visibilizar a nuestros artistas y contactar con galerías de fuera de Aragón con las que podríamos colaborar en un futuro», subraya Olga Julián, que acude a JustMad con los pintores zaragozanos José Moñú y Eduardo Lozano.

Sin prisa por ir a Arco

Lógicamente, Julián ni se plantea por el momento dar el salto a Arco (para asistir a la feria principal, además de desembolsar una mayor cantidad de dinero, hay que cumplir una serie de requisitos como demostrar una larga trayectoria con presencia en ferias internacionales). Sin embargo, Patricio Rodrigo ya baraja la posibilidad de regresar a Arco en el medio-largo plazo. «Estuvimos participando unos 15 años en la feria principal y nos gustaría volver», reconoce.

La que tampoco tendrá presencia institucional este año en Arco será la DGA. No será la primera vez, ya que el gobierno regional estuvo diez años (entre 2007 y 2016) sin un espacio propio y tampoco ha acudido a las dos pasadas ediciones. Con todo, la consejería de Cultura quiere apoyar a los artistas de la tierra, por lo que su director general, Víctor Lucea, visitará este jueves tanto Arco como JustMad.

Aunque no hay galerías aragonesas, en Arco sí que se podrá ver, como todos los años, obras de artistas de la comunidad, que mostrarán sus piezas con galerías foráneas. Así, expondrán clásicos de todas las ediciones como José Manuel Broto, Néstor Sanmiguel, Antonio Saura, Lara Almarcegui o Fernando Sinaga. «Acudir a Arco ya forma parte de mi trabajo; llevo yendo desde 1986 y es como un foro de encuentro, más allá de que es interesante a nivel comercial y de que de ahí te surgen otras exposiciones», indica Sinaga, cuya obra estará en las galerías Aural y Fernando Pradilla. La obra de Jorge Fuembuena y de Pablo Pérez Palacio, becado de la DPZ en la Casa de Velázquez, también se podrá ver en Arco.