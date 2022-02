El ciclo Jazz & Más de la sala de conciertos Rock and Blues Café de Zaragoza regresa de nuevo como cita ineludible para los amantes de este género. Del 6 de marzo al 29 de mayo, el cartel contará con diez fechas que incluyen a artistas internacionales de la talla de Sean Clapis, o propuestas tan interesantes como Monodrama o Alicia Tamariz, además de mucho talento local.

Concebido para dar continuidad al Festival de Jazz de Zaragoza, este ciclo lleva ya un lustro cultivando de jazz la escena maña con sus dos ediciones: primavera y otoño. Tras el parón obligatorio por la pandemia, reanudó su actividad el pasado noviembre y ahora confirma su edición de primavera con diez citas. Todas ellas son gratuitas, en domingo y a las 20 horas, sobre el escenario de la sala Rock & Blues.

La programación arrancará el domingo 6 de marzo con Thomas Kretzschmar 4Tet en un homenaje al gran Stéphane Grappelli, considerado el iniciador de la escuela francesa del violín jazz. Afincado en Zaragoza desde 2019, el francés Thomas Kretzschmar revive la música del maestro junto a otros tres músicos de la ciudad: Humberto Ríos Rodríguez al piano, Javier Callén Salazar al contrabajo y en la batería, Fran Gazol Gracia. Un cuartero en busca de la ternura lírica y la gracia “swingueante” del único violinista de jazz conocido mundialmente que tendría hoy más de cien años.

El domingo 13 de marzo, será el turno de otra apuesta local, y es que este es uno de los objetivos del ciclo: servir de impulso para propuestas de la tierra y también otras emergentes. Se trata del grupo del músico y compositor argentino Toto Sobieski, alumno de maestros como Luis Chómicz, Celso Barría y Luis Saldivia. Arraigado a Zaragoza desde 2001, su actividad está vinculada a la world music junto a grupos como Bitácora, Biella Nuei & Azawan, Margen Izquierda, Bufacalibos, Gancho Drom, Makumba Beat, Mambo Party, Colectivo Chicotén, Coco Fernández, Ludmila Mercerón Clave & Bongó, Joaquín Pardinilla Sexteto y un largo etc.

El acento internacional lo pondrá el estadounidense Sean Clapis el 20 de marzo, alumno aventajado de guitarra jazz del Jackie McLean Institute Hartt School of Music en Hartford, Connecticut, bajo la tutela de las figuras del Jazz Paul Brown y Jimmy Greene. El segundo premio del Concurso Internacional de Guitarra de Jazz Jarek Smietana 2017 le sirvió para grabar su cuarto álbum The Abbey Road Sessions en los Estudios Abbey Road de Londres, propiedad de la compañía EMI. Con un sonido fluido, líquido, melódico y un sentido profundo del ritmo, Sean Clapis se ha ganado una notoria reputación con influencias como Herbie Hancock, keith Jarrett, Wayne Shorter y Miles Davis.

Cerrará marzo, el domingo 27, la banda Move haciendo honor a su nombre. No solo porque cada miembro pertenece a puntos geográficos distintos, sino también porque su propuesta es un flujo de ideas que coinciden en el espacio-tiempo. En perfecta simbiosis, Borja Barrueta a la batería (Bilbao), el saxo de Alberto Arteta (Navarra), Javier Callén al contrabajo (Huesca) e Iñigo Ruiz de Gordejuela al piano (Vitoria) baten sus alas hacia la vanguardia de la música popular contemporánea, con los pies enraizados en la tradición jazzística, clásica y folclórica. Raíces y alas, un momento en movimiento, un discurso para nuestro tiempo.

El mes de abril lo estrenará Iago Aguado y su guitarra. Este valenciano comenzó a tocar la guitarra a los once años, combinando más tardes sus estudios de Música Moderna en Sedajazz y el Seminario de Jazz de Valencia, con los de guitarra clásica en el Conservatorio de Música de Torrent. Tras compartir escenario con músicos como David Xirgu, Carme Canela, Sergi Vergés, Tamon Prats o Roger Mas, entre otros, ha decidido liderar su propio proyecto como guitarrista y compositor junto a David Megual, David Soler y Orios Roca, y lo presentará en Zaragoza el día 3 de abril.

Tras un parón de dos domingos se volverá a escena el 24 de abril con Monodrama, grupo catalogado como “un movimiento casi revolucionario en la escena madrileña y estatal”. Si por algo destaca su música es por tratarse de un genero difícil de clasificar sin referencias previas, un coctel entre jazz contemporáneo, improvisación y detalles de electrónica. Su primer álbum fue el resultado de un trabajo sin apenas recursos, autograbado durante apenas tres días. Pero les abrió las puertas del sello madrileño Everlasting, para publicar posteriormente Anathema, un EP con cinco cortes. El pasado octubre volvieron a sorprender con su nuevo disco Mndromooaa, un trabajo que plantea un movimiento revolucionario sin antecedentes y que cuenta con la colaboración de Macaya McCraven, The Come Is Coming o BadBadNotGood.

El domingo 3 de mayo subirá al escenario el zaragozano Edu Pons junto a la banda barcelonesa In Roots. Desde que comenzara su relación con la música a los seis años, la formación como saxofonista clásico de Pons no ha parado, formando parte de la banda sinfónica BASIAJ y colaborando en diversos proyectos aragoneses como Titiriteros de Binéfar o The Faith Keepers. Ahora, apuesta por una nueva fórmula junto al grupo catalán In Roots con Ernest Pipó (guitarra), David Moyano (contrabajo) y Joan Torné (batería).

El 15 de mayo la malagueña Alicia Tamariz presentará su nuevo álbum Aletheia, su primer trabajo personal como compositora, pianista y cantante. En él expresa sus necesidades más esenciales: crear y compartirse, dando como resultado un repertorio de música sensible y sincera, apoyada en la música brasileña, el jazz y otras músicas del mundo. Tras tres años aprendiendo de los ricos folclores de las tierras de Latinoamérica, comenzó su recorrido por España acompañando a su padre el Mago Juan Tamariz en sus actuaciones.

Llegando casi al final del ciclo, el 22 de mayo llega el irreverente proyecto madrileño Gilipollaz. Tres músicos absolutos, tres espíritus inclasificables, sin límites a la hora de fusionar imposibles y dar saltos mortales entre estilos sin despeinarse. Seis manos que a veces parecen una y otras veinte. Mucho funk, pero también jazz, música clásica, rock and roll y merengue, con virtuosismo y sentido del humor por bandera.

Xtragos & The FeelMakers serán los encargados de cerrar esta edición de primavera el 29 de mayo. Agustín Burillo es el músico zaragozano que se esconde tras Xtragos. Comenzó creando ritmos, sampleando, navegando en la música negra mientras pulía sus habilidades como MC. Tras formar parte del grupo Grossomodo, en 2007 lanza en solitario su disco Librepensador, habiendo colaborado con artistas como Sho Hai, Xhellazz, Hazhe, Momo o Kase O, entre otros. La paternidad le inspira para publicar Corazonada, su trabajo más transparente y sincero, con el que ahora clausura este Jazz & Más junto a The Feelmakers, cuatro músicos con gran habilidad y experiencia con base en jazz y funk que a la vez transcendiendo etiquetas. Sus componentes son Humberto Ríos (pianista), Carlos Catarecha, Jesús Martí y Fernando Catalán.