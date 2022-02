Hace años, a través de diferentes formaciones (Mar otra vez, Demonios tus ojos, Chatarreros de Sangre y cielo), Javier Corcobado cantó al dolor y al placer con las heridas sangrantes del creador que hace arte de su vida y vida de su arte. Con el tiempo, Javier atemperó el ruido y la furia que proyectaba y devino en una especie de crooner, un Bambino no rumbero aunque igual de dramático, para seguir profundizando en los recovecos de la pasión, pero no ya desde las llagas sino desde las cicatrices. El sábado, abriendo el necesario ciclo de conciertos De la Raíz, Corcobado actuó en el Centro Cívico Delicias, celebrando poder subir a un escenario tras el largo paréntesis pandémico, y acompañado no por un grupo de guitarras y batería, sino por chelo (Pablo Laguna) y guitarra (Juan Pérez Marina).

Y a través de 16 piezas, acusando en ocasiones el tiempo que ha pasado en dique seco, pero indagando en el corazón de las canciones, Corcobado armó un programa echando mano principalmente de su discografía en solitario, comenzando con Sangre de perro y Desde tu herida (Agrio beso, 1989) y cerrando con Y yo te saqué a bailar (Somos demasiados, 2019) y ese tributo contenido y profundo a Te estoy queriendo tanto, la gran canción de Manuel Alejandro. Y en medio, Somos demasiados, con cadencias de spoken word; Haz un acto de amor; A nadie; Carta al cielo; Un día triste y otro feliz; Sombrero de barcos; El amor verdadero; El extranjero y su cicatriz; Coches de choque; French Disco (personal revisión del título homónimo de Stereolab); Caballitos de anís… Y de cierre, otra mirada a los Chatarreros con Dientes de mezcal. El chelo de Pablo Laguna dialogó vibrantemente con la voz de Corcobado, y la guitarra de Juan Pérez Marina llevó bien un pulso que a veces estaba pidiendo más latidos. De vuelta a las andadas, Corcobado vino para cantarnos, en gozosa confesión, que «he vivido todos los dolores y placeres de esta vida que ayer fue herida y hoy, cicatriz». La velada la abrió El Galgo, la banda de Jesús López, de quien tengo escrito que es un brillante y oblicuo cronista del claroscuro y un francotirador al que siempre encontraremos fuera de la calle principal. Aún no había presentado oficialmente Las horas azules, su disco más reciente, y lo hizo el sábado extrayendo de las canciones todas su tonalidades, sonando con robustez y demostrando que hay espacio en los escenarios para quienes la música es algo más que una lista de éxitos. Una notable versión de Pale Blues Eyes, de The Velvet Underground, completó el repertorio.