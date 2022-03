La revista cultural Turia, editada por el Instituto de Estudios Turolenses (IET) de la Diputación de Teruel (DPT), publica en su nuevo número un sumario con textos inéditos protagonizados por tres grandes autores de la literatura contemporánea recientemente fallecidos: Adam Zagajewski, Joan Margarit y Bernard Noël. También ofrece, en primicia en español, un avance del nuevo libro de relatos de la escritora norteamericana Emma Cline.

Cuando se cumple un año de su muerte, Turia rinde homenaje al escritor polaco Adam Zagajewski, premio Princesa de Asturias y uno de los autores europeos de mayor prestigio. Autor de una obra creativa y ensayística fundamental, está considerado el poeta de la lucha y de la memoria, heredero de lo más granado de la tradición lírica de su país.

Por otra parte, la revista del IET centra también su atención en analizar la personalidad y obra poética de Joan Margarit, también fallecido en 2021. Escritor bilingüe, en catalán y castellano, dijo sobre su poesía que era "hija de la emoción", que el verso "tenía que salir del interior". Además, si está bien hecho, afirmaba que "en un poema hay mil poemas". Margarit, que obtuvo entre otros reconocimientos el Premio Cervantes, fue un poeta muy leído y varios de sus libros obtuvieron ventas más propias de novelas.

Turia ofrece asimismo un fragmento de uno de los libros fundamentales del excelente poeta francés Bernard Noël, El verano lengua muerta, que permanecía inédito en español. Noël, que falleció en abril del pasado año, merece ser redescubierto por nuevas generaciones de lectores de español por cuanto se trata de un escritor siempre muy combativo contra la manipulación del poder y contra la mente anestesiada.

Turia, que se distribuirá este mes de marzo en España y otros países, ofrece además a los lectores una primicia en español: un avance de Papi, de la joven autora estadounidense Emma Cline. Se trata de un volumen de relatos de una escritora muy apreciada por la crítica y cuyo debut, con la novela Las chicas, se convirtió en un fenómeno mundial al narrar desde el punto de vista de las mujeres que veneraban a Charles Manson, lo sucedido con el célebre asesino que actuó en la década de los 60 del pasado siglo en Estados Unidos y cuya peripecia vital lo convirtió en ejemplo devastador y emblemático del impacto de la locura, la violencia y lo macabro en la sociedad norteamericana.

Adam Zagajewski, un poeta en el exilitio

En el artículo que Turia le dedica a Adam Zagajewski (Lvov, Ucrania, 1945 - Cracovia, Polonia, 2021), Mercedes Monmany subraya que su exilio es "geográfico, político, metafísico, o puramente sensible e interior, un desplazamiento de tiempos y espacios" y que "marca también buena parte de los mejores autores del pasado siglo".

Fue Zagajewski uno de los poetas contemporáneos, más regularmente editados en España, pero también brilló el escritor polaco en sus libros de género variado, entre narración, dietario y ensayo. Y es que todos ellos, escribe Monmany en Turia, "darían sin cesar buena muestra de su excepcional altura literaria, de su inmensa y exquisita erudición, y de un suave humor infatigable que pendía en todo momento, con una ironía no lacerante ni agresiva, sobre todas lascosas, seres, situaciones políticas y acontecimientos artísticos".

Este artículo quiere ser un sincero homenaje a quien fue uno de los más ilustres colaboradores de la revista Turia. Además, no solo colaboró con sus textos, sino que realizó una "inolvidable presentación" de la revista en el Instituto Cervantes de Madrid del número dedicado a otro relevante escritor polaco: el Premio Nobel Zbigniew Herbert.

Joan Margarit, la poesía como refugio habitable

Turia dedica un artículo a la figura y obra de un escritor felizmente bilingüe, catalán y castellano: Joan Margarit --Sanaüja, Lleida, 1938-Sant Just Desvern, Barcelona, 2021--. Se trata de un análisis panorámico de su obra realizado por un estudioso que lo conoce bien, José Luis Morante, que ha realizado ediciones críticas de sus libros para Cátedra.

La poesía de Joan Margarit es una larga travesía creativa bilingüe en catalán y castellano. No traduce, sino que ambas lenguas "contienen la esencia del poema, sin prácticas sucedáneas, y esa doble identidad se mantendrá sin veladuras hasta la conclusión del recorrido".

Lo autobiográfico y la escritura de los sentimientos recorren la trayectoria de Margarit con libros tan conseguidos y celebrados por los lectores como Joana, en que los poemas "son anotaciones de undiario sentimental en el que despliega el adiós de la hija afectada por el síndrome de Rubinstein-Taybe y fallecida a los treinta años".

Bernard Noël, un poeta como pensador crítico

El poeta Miguel Casado, que ha traducido a Noël al español, explica las claves del escritor francés Bernard Noël y ofrece un amplio fragmento de uno de sus pocos libros fundamentales no versionados aún a español: El verano lengua muerta.

Bernard Noël --Sainte-Geneviève-sur-Argence, Francia, 1930-Laon, Francia, 2021-- es un escritor de una fuerza demoledora, espléndido poeta y certero crítico de los múltiples sinsentidos de la sociedad actual. Además de traductor, siempre fue muy relevante su dedicación al ensayo en torno a lo poético, a las artes plásticas y a la reflexión política o social.

Emma Cline, la revelación de la literatura norteamericana

Siempre atenta a la mejor literatura internacional, esta nueva entrega de la revista Turia publica un texto inédito de la norteamericana Emma Cline. Nacida en 1989 en Sonoma, California, es licenciada en Bellas Artes, y cursó un máster en escritura creativa en la Universidad de Columbia.

Ha trabajado como lectora para The New Yorker, donde también ha publicado textos de ficción, igual que en las revistas Tin House, The Paris Review y Granta.

Las chicas, su primera novela, se publicó en cuarenta países y ganó el Shirley Jackson Award; el reputado productor Scott Rudin planea adaptarla a la gran pantalla. Un éxito que repitió con su segunda novela Harvey, publicada en España en 2021 y que sorprende por el enfoque de la narración, esta vez desde la propia mente de Harvey Weinstein, el otrora famoso productor de cine y depredador sexual, juzgado y condenado a 23 años de prisión. En esa novela, Cline desarrolla su tesis: "nadie es un monstruo las 24 horas del día".

El texto que Turia da a conocer en rigurosa primicia en español ¿Qué se puede hacer con un general? es un avance del primer libro de relatos de Emma Cline: Papi, que será publicado por la editorial Anagrama en los próximos meses.

En sus narraciones aborda historias adentran en los resquicios más oscuros de las relaciones familiares, la sexualidad y la cultura de la fama. Muchos de esos protagonistas son hombres maduros con problemas.

Papi es una excelente colección de diez relatos en los que Emma Cline retrata con brillantez situaciones cotidianas de personajes enfrentados a sus demonios, a situaciones que los superan, a realidades que no quisieran tener que afrontar.

Papi, que fue nominado entre los diez mejores libros de 2020 por la crítica norteamericana, ofrece historias muy reveladoras de los comportamientos de la clase media alta, sobre todo de la vinculada con las industrias del entretenimiento o la cultura.