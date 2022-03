Enrique Bunbury ha anunciado dos nuevos conciertos de la gira que, según anunció el pasado lunes, le va a servir de despedida de los escenarios después de 35 años sobre ellos. El aragonés visitará por primera (y, en principio, última) vez las Islas Canarias para dar dos conciertos. El primero será el 25 de agosto en el Gran Canaria Arena, mientras que el segundo será el 27 del mismo mes en el pabellón Santiago Martín de La Laguna. Las entradas para ambos conciertos saldrán a la venta el próximo 8 de marzo a las 12.00 horas.

Así, estas dos citas se suman a las nueve ya programadas en España para una gira que ha levantada una gran expectación motivada por el anuncio esta misma semana de que ya no habrá más. El aragonés asegura que sufre graves problemas de garganta que hacen que no pueda disfrutar sobre el escenario y, por eso, ha tomado la dolorosa decisión de, una vez acabe esta gira, no embarcarse en más.

Enrique Bunbury se despedirá del público aragonés el 2 o 3 de septiembre (está por confirmar el día) dentro del festival Vive latino que se celebrará en el recinto de la Expo de Zaragoza. Según las fechas que ha confirmado hasta ahora, su despedida definitiva será en la plaza de toros de Valencia del 24 de septiembre.

Después, Bunbury ha explicado que seguirá expandiendo su vena creativa, componiendo música, grabando discos, pintando y escribiendo libros de poesía. Está por ver si el artista aragonés puede encontrar algún remedio a su patología o incluso si el que descarte realizar más giras no implica que pueda seguir realizando algún concierto especial con alguna presentación concreta.